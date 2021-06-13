300 طن كمية الأقماح المسوقة في محافظة الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

اقتصرت كمية الأقماح المسوقة في محافظة الحسكة حتى تاريخه على 300 طن وفقاً لما أكده وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، الذي أشار خلال زيارته إلى المحافظة اليوم إلى أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 125 ألف هكتار والمساحة المزروعة بالشعير المروي 20 ألف هكتار، وأن المساحة المحصودة من القمح المروي بلغت حوالى 50 ألف هكتار، ومن الشعير المروي حوالى 15 ألف هكتار.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتأمين كافة المبيدات الحشرية والبيطرية للمنتجين ومربي الثروة الحيوانية، وأنه سيتم زيادة المقنن العلفي لهذه الثروة.

من جانبه أشار المحافظ غسان خليل إلى جملة من المعوقات والتحديات التي تواجه المحافظة نتيجة وجود المحتلين الأمريكي والتركي وأدواتهما المرتهنة، ومنها تعطيش ما يقارب المليون نسمة بسبب تحكم المحتل التركي وأدواته بضخ مياه آبار علوك الواقعة في منطقة رأس العين المحتلة، إضافة إلى سرقة مقدرات المنطقة من نفط وغاز وأقماح من قبل الاحتلال الأمريكي وأدواته.