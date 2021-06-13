تحسين الواقع المعيشي ودعم القطاع العام وتثبيت العمال أهم مطالب نقابيي دمشق

دمشق – بسام عمار:

تناول الاجتماع الشهري لمجلس اتحاد عمال دمشق العديد من الموضوعات النقابية والتنظيمية والاقتصادية وخطط العمل المستقبلية وما تمّ تنفيذه من خطط وبرامج والصعوبات التي تواجه العمل.

مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي الضاغط من خلال زيادة الرواتب ورفع نسبة التعويضات والحوافز وطبيعة العمل والمكافآت والوجبة الغذائية وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والحد من الاحتكار والتشدد في قمع تهريب السلع وايجاد حل لمشكلة نقص اليد العاملة في الشركات الانتاجية بمختلف قطاعاتها من خلال توظيف العمالة الشابة والمدربة وتأمين مستلزمات الانتاج من مواد أولية ورفد الشركات بالأموال اللازمة والإسراع بتأهيل المنشآت التي دمرت وإجراء التقييم الدائم للإدارات وإصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع العام الصناعي وتثبيت العمال الموسميين وأن يكون هناك عدالة في التكليف وإيجاد حلول لمشكلة تسرب الكفاءات من القطاع العام واختيار ادارات كفوءة قادرة على النهوض بمؤسساتها وتحسين الواقع الخدمي وإعادة فتح ابواب التوظيف من خلال اعادة الاعلان عن المسابقات والتمديد لأصحاب الخبرة ريثما يتم تأهيل كوادر جديدة.

الرفيق وسام نصرالله رئيس مكتب العمال في فرع دمشق للحزب أشار الى الجهود الكبيرة التي قام بها عمال سورية لتأمين مقومات الصمود الوطني وإعادة ما تم تدميره من منشآت ومعامل والتي عاد الكثير منها الى العمل وبالوقت ذاته كانوا في الصفوف الامامية في انتخابات رئاسة الجمهورية وعبروا عن حبهم لقائدهم ووطنهم مشيرا الى ضرورة ترجمة شعار “الامل بالعمل” خططا وبرامج تطور العمل الاقتصادي والنقابي.

وأشار الرفيق جمال الحجلي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال الى ان كل ما يطرح من قضايا وهموم عمالية هي محقة ولكن الظروف الاقتصادية صعبة ويجب علينا تحديد اولوياتنا منوها الى ان الاتحاد استطاع تحقيق العديد من المكاسب العمالية التي كانت مطلبا عماليا.

رئيس الاتحاد الرفيق عدنان الطوطو أكد ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي وتفعيل عمل اللجان النقابية بحيث تقوم بالدور المطلوب منها وتعزيز الجانب الميداني من خلال الزيارات الدائمة لمواقع العمل ولقاء العمال والاستماع الى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها وتعزيز الجانب الاجتماعي بحيث يشعرون بوجود تنظيمهم النقابي الى جانبهم والاتحاد لديه خطة لزيارة كافة مواقع العمل مشددا على ضرورة الاشارة الى مواقع الفساد بمختلف اشكاله بشكل موثق واعلام الاتحاد بها لرفعها الى الاتحاد العام والاهتمام بالجانب الاقتصادي من خلال تتبع خطط التنفيذ والصعوبات التي تعيقها وتزويد الاتحاد بتقارير خاصة ليكون لديه الصورة الحقيقية عن الواقع الاقتصادي والإنتاجي ومخاطبة الجهات المعنية عن طريق الاتحاد العام لمعالجة الصعوبات التي تعيق العمل مشددا على ان كل ما يطرح في المجلس سيتم العمل على معالجته مشيرا الى أنه تم تنسيب 506 عمال الى المنظمة من عمال الخاص وتم تعديل الانظمة الداخلية لصناديق التكافل لأغلب النقابات ومن خلال هذا التعديل تم رفع قيمة المساعدات المقدمة.