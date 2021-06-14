الثلاثاء يوم غضب رفضاً لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى يوم غضب غداً رفضاً لاقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية أكدت القوى في بيان أن غداً سيكون يوم غضب في الأراضي الفلسطينية تنديداً ورفضاً لممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومحاولاته تهويد القدس المحتلة بما فيها الأقصى.

وطالبت القوى الشعب الفلسطيني بالتوجّه من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس وساحات المسجد الأقصى نصرة لأبنائها ولمواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وإفشال مخططاته الاستعمارية.

وتأتي الدعوة ليوم الغضب ردّاً على إعلان المستوطنين عزمهم اقتحام الأقصى بالآلاف غداً بحماية قوات الاحتلال ضمن محاولاته المتواصلة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد جددوا اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن 80 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقالهما في قرية الجفتلك شمال أريحا بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس الجفتلك أحمد غوانمة لوكالة “وفا”: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شقيقين خلال مداهمة منزلهما في القرية لاعتقالهما ما أدّى إلى إصابتهما بجروح إصابة أحدهما خطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم أيضاً تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أولا وقرية دير العسل في الخليل وبلدتي جبع ويعبد في جنين ومنطقة واد أبو فريحة في بيت ساحور شرق بيت لحم ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعّد قوات الاحتلال عمليات الاستيطان من خلال هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من المنشآت الزراعية والتجارية في قرية دير شرف غرب نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى شمال غرب نابلس محمد عازم لوكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت عدداً من المنشآت الزراعية والتجارية التي تقع على الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس وطولكرم.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب القطاع.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع ما اضطرّهم إلى مغادرة أراضيهم.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في أطراف قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.