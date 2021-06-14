انتهاء سلسلة “فاست أند فيوريس”

أعلن الممثل الأمريكي فين ديزل اقتراب نهاية سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious، ديزل الذي يلعب دور دومينيك توريتو منذ صدور السلسلة لأول مرة عام 2001 كشف أنها ستنتهي عند طرح الجزء الـ 11.

ووفقاً لموقع “دجيتال سباي” الأمريكي سيصدر الجزء الـ 10 والـ 11 من السلسلة في عامي 2023 و2024 على التوالي، وفسر ديزل السبب وراء انتهاء السلسلة، قائلاً: “أعلم أن الجمهور سيشعر أنه لا يشترط أن تنتهي السلسلة، ولكنني أشعر أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي هناك أسباب للحصول على فيلم ختامي أعتقد أن السلسلة تستحق ذلك”، وتابع: “أرى أننا وصلنا إلى خط النهاية، لقد بدأنا السلسلة من الصفر وحققنا نجاحاً لم يتوقعه أحد، ولكن السلسلة تمتلك روحاً وآن الأوان أن ترتاح الروح”.

وقال المخرج جاستن لين الذي يشرف على إخراج الأجزاء الثلاثة الأخيرة من السلسلة إن فكرة إسدال الستار على العمل جاءت بعد حوار مع فين ديزل، وأضاف: “الجزء التاسع -يعرض في السينمات حالياً- هو بداية النهاية، أما الجزأين القادمين فيمثلان حجر الختام للشخصيات الرائعة التي قامت ببطولة هذه السلسلة، وقال ديزل إن خبر انتهاء السلسلة جعل ابنته تبكي بشدة، لكنه طمأنها بوجود سلاسل أخرى مبنية على “فاست أند فيوريس” مثل “هوبز أند شو” ستستمر.