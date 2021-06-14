بوتين: حظر توريد المعدات الطبية إلى سورية غير إنساني ولا يمكن تفسيره

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي أدت إلى حظر توريد المعدات الطبية إليها أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة (إن بي سي) الأمريكية إنه لم يتم “رفع القيود عن توريد المعدات الطبية والأدوية إلى سورية حتى في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا ببساطة تصرف غير إنساني، ولا شيء يمكن أن يفسر مثل هذا الموقف القاسي تجاه الناس”.

وأكدت روسيا مراراُ رفضها وإدانتها الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والإجراءات الغربية الأخرى ضد سورية والتي تضر بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين على عكس ما يزعم الغرب.

من جانب آخر أكد الرئيس الروسي استمرار التعاون بين بلاده وإيران في مجالات مختلفة من ضمنها التكنولوجيا العسكرية والأسلحة التقليدية.

وأشار بوتين إلى أن هذا التعاون لا يتعارض مع القرارات التي اتفق عليها مع الشركاء وقرارات الأمم المتحدة حول خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.