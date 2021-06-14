زيارة بايدن وقمة الناتو تعكران صفو حياة سكان بروكسل

تسببت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بالإضافة إلى قمة الناتو، في كثير من الازعاج للسكان، بسبب الإجراءات الأمنية والأسلاك الشائكة وغلق الطرق والأنفاق.

إلى ذلك أوصت السلطات البلجيكية سكان بروكسل بعدم استخدام السيارات الخاصة، والتحول إلى وسائل النقل العام.

وسيولى معظم الاهتمام، لسلامة وراحة الرئيس الأمريكي بايدن، الذي طار إلى العاصمة البلجيكية مساء الأحد، برفقة وفد ضخم يتألف من حوالي 700 شخص.

ويقيم بايدن في السفارة الأمريكية التي تقع وسط بروكسل، ولهذا السبب أغلقت الشرطة الحي الذي توجد فيه السفارة.

في الأثناء، أغلقت جنيف أجواءها أمام الطائرات المسيرة في إطار الاستعدادات الأمنية للقمة الروسية – الأمريكية، التي ستنعقد هناك الأربعاء المقبل.

ودخل الحظر على تحليق الطائرات المسيرة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، كإجراء أمني قبل اجتماع 16 حزيران بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، وبموجب قرار السلطات في جنيف يمنع إطلاق طائرات مسيرة تحت التهديد بدفع غرامة، وبدءاً من يوم الثلاثاء، تم فرض قيود أيضاً على رحلات الطائرات المأهولة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة في جنيف، جان فيليب براندت، بأن “أي انتهاك لهذا الحظر يعاقب عليه بغرامة”، كما تعتزم الأجهزة الأمنية مصادرة الأجهزة من أصحابها الذين لا يلتزمون بالحظر.

وتستعد الشرطة في مدينة جنيف السويسرية، منذ أيام للقمة الروسية – الأمريكية، وقد طلبت مساعدة إضافية من الوحدات الأمنية الأخرى المجاورة، متوقعة أن يضم كل وفد خلال القمة التي ستجمع بوتين وبايدن، من 600 إلى 800 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل كتيبة عسكرية في مطار جنيف، بينما سيساعد الباقون، الذين خصصتهم السلطات، في حراسة حدود منطقة عقد القمة.