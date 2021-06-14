شبح الصين في قمم بايدن

تقرير إخباري

إن الموضوع الوحيد وراء جولة جو بايدن الأوروبية هذا الأسبوع هو الصين. لقد حدّد بايدن ذلك قبل انطلاق أول رحلة خارجية له كرئيس، إذ أوضح أن المنافسة بين أمريكا والصين هي التحدي العالمي الحاسم لهذا العصر، ومن دونه لن يكون النصر مضموناً للولايات المتحدة وحلفائها.

يظهر بايدن أهتماماً أقل بأكبر مشكلات العالم وأهمها، وهي تغيير المناخ والوباء، وهذه هي رسالته الأساسية في سلسلة القمم التي سيقيمها مع قادة مجموعة السبع في كورنويل، وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم لقاءه وجهاً لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

يركز بايدن على التحدي طويل الأجل المتمثل في نجاح الصين اقتصادياً وعسكرياً، وقد تحوّل مؤخراً إلى هذا التقييم، إذ كان يجادل بأن المخاوف من صعود الصين مبالغ فيها، ولكنه أقر مؤخراً بأن الصين تعتزم تجاوز الولايات المتحدة كقوة بارزة في العالم، وأصبح يثير هذا باستمرار في المحادثات الخاصة والعامة.

تقول أماندا سلوت، كبيرة مديري شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي: إن المخاطر من حيث المنافسة العالمية جعلت هذه اللحظة في العلاقات مع أوروبا تضاهي تداعيات الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن بلادها أرست أسس الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت حان لأن تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديث هذه القواعد، مشيرةً إلى الجهود المشتركة لمكافحة كوفيد والعمل المشترك بشأن حالة الطوارئ المناخية. وأردفت أنه من المهم لحلف الناتو اتخاذ إجراءات لضمان أنه في وضع مناسب للتعامل مع التهديدات الجديدة، وأن الصين واحدة من تلك التهديدات، حسب زعمها، معتقدةً أن القادة سوف يقومون بتقييم الحاجة إلى التكيف مع التحدي الاستراتيجي الذي تشكله بكين على أمننا الجماعي وازدهارنا وقيمنا.

سيستخدم بايدن قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع لتشجيع الحلفاء على الانضمام إلى واشنطن في اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه بكين، حيث توّج الرئيس الأمريكي سلسلة من الإجراءات الجديدة بأمر تنفيذي لتعزيز التدقيق في البرامج والتطبيقات الصينية. كما اتخذ أيضاً خطوات لتقليل اعتماد سلاسل التوريد الأمريكية على الصين، وجدّد الأسبوع الماضي أمر دونالد ترامب بمنع الأمريكيين من الاستثمار في 59 شركة صينية، بما في ذلك التعاون الدولي لتصنيع أشباه الموصلات، وأكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق.

وخلص البنتاغون إلى أن بكين أصبحت واحدة من أخطر التهديدات السريعة، ما دفع مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون يوفر 250 مليار دولار لمساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على ميزة تنافسية على الصين في التقنيات المهمّة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

يشاطر الاتحاد الأوروبي الكثير من مخاوف الولايات المتحدة بشأن الصين، لكنه أقل حرصاً على أن يكون جزءاً من تحالف علني مناهض لبكين، خصوصاً وأن الولايات المتحدة تطلب من الدول الاختيار بينها وبين الصين على الرغم من أن الأمريكيين يقولون إنهم لا يفعلون ذلك.

هناء شروف