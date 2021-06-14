مدير فرع المنطقة الجنوبية للبناء والتعمير يعلق أسباب فشل تنفيذ المشاريع على شماعة سعر الصرف

دمشق – محسن عبود

رغم الاستقرار النسبي لأسعار الصرف إلا أن مدير الشركة العامة للبناء والتعمير/فرع المنطقة الجنوبية كمال حسن عزا عدم تنفيذ مشاريع الشركة إلى عدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى صعوبة تأمين المحروقات اللازمة لعمل الآليات، والنقص الحاد في اليد العاملة وخاصة الفنية والخبيرة منها نتيجة هجرتها إما إلى خارج الوطن أو إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم إمكانية تمديد خدمة أصحاب الخبرة وممن أتم الستين من العمر، لاسيما أن الجهات العامة بشكل عام بأمس الحاجة إلى أصحاب هذه الخبرات للحفاظ على العملية الإنتاجية في جميع جهات القطاع العام، وخاصة الشركات الإنشائية الوطنية التي تلعب دوراً اقتصادياً هاماً جداً في إعادة إعمار سورية بسبب ما دمرته الحرب خلال المرحلة القادمة.

وأفاد حسن أن هذه الصعوبات والمعوقات تساهم في التأخير في تنفيذ المشاريع والخطط الموضوعة حسب المدة العقدية لكل مشروع وأن الفرع قام بإبرام عقود جديدة منذ بداية هذا العام 2021وحتى شهر حزيران الحالي بلغت قيمتها 42 مليار ليرة منها توقيع عقد بين الشركة العامة للبناء والمؤسسة العامة للإسكان قيد التصديق على تنفيذ برجين سكنيين في مشروع باسيليا سيتي بقيمة بلغت حوالي 30 مليار ليرة, ومشروع بناء أربعة أبراج سكنية جديدة في ضاحية الديماس الجديدة بريف دمشق بقيمة 5 مليار ليرة, وأيضاً عقد بقيمة 4 مليار ليرة لبناء برجين سكنين في ضاحية الفيحاء بقدسيا، وهذان المشروعان ينفذان لصالح المؤسسة العامة للإسكان, كما تعاقد الفرع على تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 1 مليار ليرة لصالح وزارة الموارد المائية في دمشق وريفها. كما حصل الفرع مؤخراً على عقد في منطقة ضاحية قدسيا في ريف دمشق لتنفيذ أطاريف وأرصفة بقيمة 2 مليار ليرة .

وعن أعمال الفرع في مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير والتي ينفذه الفرع لصالح محافظة ريف دمشق بين حسن أن العمل بدأ في المشروع بنهاية العام الماضي.

وأكد مدير الفرع أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء لإيجاد حلول سريعة لمواجهة جميع المعوقات التي تواجه العمل في تنفيذ المشاريع وخاصة الاستراتيجية والحيوية منها التي يعمل الفرع على تنفيذها.