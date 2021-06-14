معايير أساسية لاختيار واقي الحماية من الشمس

رغم أهمية استخدام واقي الحماية من الشمس على الجلد في كل المواسم، إلا أنه في فصل الصيف تحديداً يبدأ البحث عن أفضل كريمات SPF وقبل الذهاب لشراء كريم واقي الحماية من الشمس هناك بعض المعايير المهمة عليك وضعها في اعتباركِ منها:

*قراءة المُلصق جيداً: من المهم أن يتم اختيار واقي الحماية من الشمس الذي يحتوي على أقل عامل حماية 30 وبعض الأطباء يرجحون عامل حماية 50 تحديداً في البلاد التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشدة.

*معرفة الفرق بين واقيات الشمس المعدنية والكيميائية: واقيات الشمس المعدنية والكيميائية يمكن أن تكون مناسبة لك اعتماداً على نوع بشرتك، حيث تمتص واقيات الشمس الكيميائية ضوء الأشعة فوق البنفسجية لذلك لا تمتصها بشرتك وتسمح بتركيبات خالية من الوزن ونقية أحياناً ولهذا تعتبر رائعة للاختيار اليومي ولون البشرة المتعددة وللشاطئ وللتمرين، بينما واقيات الشمس المعدنية تتكون من جزيئات بيضاء صغيرة تحمي من الأشعة فوق البنفسجية مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم أو كليهما وهي أكثر نعومة ومثالية لأي شخص لديه بشرة حساسة أو معرضة لحب الشباب.

*الحماية من أشعة UVA: عادة ما يحمي واقي الشمس الأشعة البنفسجية التي تتسبب في التجاعيد وحروق الشمس، لكن هناك نوع آخر من أشعة الشمس المعروف بـ UVA والتي تخترق الجلد بشكل أعمق، ويمكن أن تساهم في الإصابة بسرطان الجلد وتسبب أيضاً علامات الشيخوخة، لهذا يجب التأكد من أن كريم SPF الخاص بك يحمي من هذه الأشعة.

*عامل مقاومة الماء: إذا كنت ذاهباً إلى الشاطئ أو المسبح في الصيف فإن اعتماد واقي الشمس المقاوم للماء لا يحتاج إلى تفكير، كما أنه خيار ذكي جداً للاستخدام اليومي أيضاً لأن الواقيات الواقية من الشمس المقاومة للماء جيدة لأنها عادة ما تتطلب من الناس إعادة تجديد الكريم كل ساعتين، والكثير من الناس لا يدركون أنهم يتعرقون من واقي الشمس طوال اليوم خاصة عندما يكون الجو رطباً لذا فإن واقيات الشمس المقاومة للماء تمنح الأشخاص تلك الحماية الإضافية حتى لو لم يكونوا في الماء بشكل فعلي.