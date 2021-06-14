منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى النهائيات الآسيوية

منتخبنا بهذا الفوز احتل المركز الثاني في المجموعة خلف إيران المتصدرة وبنفس رصيد منتخب السعودية ٩ نقاط لكن منتخبنا تأهل بفارق المواجهات حيث كان قد فاز في مباراة الذهاب بفارق ه نقاط وخسر أمس الأول بفارق نقطتين، لتتأهل السعودية لدور الملحق وتخرج قطر من المنافسات، ليكون هذا التأهل هو السابع في تاريخ سلتنا للنهائيات القارية والثاني على التوالي.

منتخبنا ورغم الفوز إلا أن أداءه كان ضعيفا خاصة من الناحية الدفاعية ، فعلى الرغم من تقدمه أكثر من مرة بفارق ١٠ نقاط إلا أن سوء إدارة مدرب منتخبنا للمباراة، وعدم قدرته على توظيف قدرات اللاعبين والتغييرات الكثيرة التي أحدثها كادت أن تتسبب في خسارة اللقاء وبالتالي الخروج من التصفيات بخفي حنين.

على العموم منتخبنا بحاجة لإعادة النظر بكادره الفني من جديد مع ضرورة البحث عن لاعب مجنس قادر على قيادة المنتخب، سيما في مركز صانع الألعاب الذي بات من منسيات سلتنا.