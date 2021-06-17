المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى والسلطة تطلب فتح تحقيق في “الجنائية الدولية”

في إطار مسلسل الاعتداءات الذي ينفذه المستوطنون الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفي محاولة لفرض أمر واقع على الفلسطينيين وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم ومقدساتهم ومنازلهم تمهيداً لتهويد المدينة، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن 147 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في قرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله: إن عشرات المستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين في منطقة بساطة جنوب القرية ما ألحق أضراراً مادية بعدد منها.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الفتى أحمد زاهي بني شمسة 16 عاماً استشهد متأثراً بجروح أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال في جبل صبيح بالبلدة.

واستشهدت فلسطينية أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة، كما أصيب أربعة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة كفردان شمال غرب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة أربعة منهم بجروح.

في موازاة ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يطا وترقوميا في الخليل وبلدة كفردان شمال غرب جنين ومخيم الجلزون شمال رام الله وحي رأس العامود في القدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 11 منهم.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً فلسطينياً شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة واد محيسن الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمّر شمال المدينة وهدّمت منزلاً.

وفي مواجهة ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، شهدت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة وفا أكد المشاركون في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في بيت لحم استمرار دعمهم وتضامنهم مع الأسرى في معتقلات الاحتلال، ولاسيما المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لممارسات الاحتلال الوحشية بحقهم.

وقال مدير نادي الأسير عبد الله زغاري: إن 10 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق نحو 600 أسير فلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم.

من جانبها، جدّدت خارجية السلطة الفلسطينية مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين التي كان أحدثها استشهاد مي عفانة 29 عاماً من بلدة أبو ديس والفتى زاهي بني شمسة 16 عاماً من بلدة بيتا جنوب نابلس وهو الشهيد الرابع من البلدة خلال أقل من شهر، كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه القدس المحتلة وارتكاب أبشع أشكال القمع والتنكيل بحق المقدسيين.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنسانية الأممية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.