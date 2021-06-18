البيت الأبيض يبحث عقد اجتماع بين بايدن ونظيره الصيني

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن البيت الأبيض سينظر في إجراء محادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.

وتأتي تصريحات سوليفان بعد لقاء الرئيس بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تأتي في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة من الضغط على الحكومة الصينية لمعالجة ما تزعم أنه “قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية للأويغور وهونغ كونغ، وأصول فيروس كورونا”.

وقال سوليفان للصحافيين في مؤتمر صحافي: “ما قاله الرئيس عن عدم وجود بديل للحوار على مستوى القادة كجزء أساسي من سبب عقده للقمة مع بوتين ينطبق كذلك على الصين والرئيس شي جينبينغ. سيبحث الرئيس عن فرص للتعامل مع الرئيس شي في المستقبل”.

وعلى الرغم من أنه قال إنه لا توجد خطط معينة في الوقت الحالي ، فمن المرجح أن يحضر كلا الزعيمين مجموعة العشرين في أكتوبر.

وقال سوليفان إنه بعد فترة وجيزة، سيبدأ البيت الأبيض العمل على الطريقة الصحيحة التي يمكن للرئيسين من خلالها التواصل. الآن، يمكن أن يكون (التواصل عبر) مكالمة هاتفية، ويمكن أن يكون اجتماعاً على هامش قمة دولية أخرى، ويمكن أن يكون شيئًا آخر.