جامعة البعث تكرم المشاركين في دورة التصوير الفوتوغرافي

حمص – صديق محمد

كرّمت جامعة البعث 39 طالباً وطالبة من المشاركين في دورة التصوير الفوتوغرافي (أساسيات فن التصوير الضوئي) التي أقامتها مديرية الأنشطة الطلابية في الجامعة .

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة “البعث” أن الجامعة تسعى دائماً إلى إقامة مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير مقدرات الطلبة وتنمية أفكارهم ودعمها، وتبني المبادرات التي تُعنى برفع سوية الشباب وتمكينهم في كافة المجالات، انطلاقاً من مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع، مبيناً أن هذه الدورة التدريبية تصقل مواهبهم ليصبحوا جاهزين لدخول سوق العمل وإثبات ذاتهم في المجتمع بإنشاء مشاريعهم الخاصة، فالتصوير الضوئي هو مهنة تجعل المصور قادراً على تسجيل الواقع من حوله بطريقة أكثر جمالية وفائدة.

وأشار المهندس فادي مرشد مدير الأنشطة الطلابية في الجامعة إلى أن المديرية تسعى لتنمية إبداعات الطلاب في مجالات متنوعة وصقل مواهبهم، فهدف الدورة هو تعريف المتدرّب على أسس التصوير الفوتوغرافي وفهمه فهماً عميقاً، وخاصة مع التطور الكبير في تقنياته.

ولفت المدرّب باسل نيصافي إلى أن الدورة مكّنت المشاركين من تعلم أساسيات فن التصوير، مع التركيز على الجانب الفني للفوتوغراف واستخدام الألوان وتكوين الصورة، إضافة إلى طرق التصوير بكاميرات الهواتف الذكية.

وعبّر الطلاب المكرمون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تعدّ فرصة مميزة لتعلم تقنيات التصوير واكتساب مهارات تمكنهم من الاحتراف في مجال التصوير بعد أن باتت الصورة لغة فنية وثقافية تترجم الواقع.