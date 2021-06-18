“فيروز تغني دمشق” على مسرح ثقافة حمص

حمص – البعث

“أحب دمشق” كان عنوان الأمسية الموسيقية الغنائية التي أحيتها فرقة التخت الدمشقي بقيادة الفنان بديع بغدادي الذي عبر عن سعادته واعتزازه بالوقوف أمام جمهور ذواق يقدر الفن العربي الأصيل كجمهور حمص وهذا ماحدى به لوضع حمص ضمن أولوياته بعد الحفل الذي قدمته الفرقة بدمشق مؤخراً.

واستهلت الفرقة أمسيتها بمقطوعة موسيقية من تأليف قائد الفرقة وهي لونغا نهوند، لتتناوب بعدها المغنيتان في الفرقة سلام سليمان وهدية سبيني أداء مجموعة من الوصلات الفيروزية منها أحب دمشق، وموشح أرجعي يا ألف ليلة، و لو كان قلبي معي، راجعين ياهوى، جايبلي سلام، الحلوة دي قامت تعجن بالفجرية كلمات بديع خيرى ألحان سيد درويش، جاءت معذبتي يا دارة دوري فينا، من عز النوم بتسرقني، سيد الهوى قمري، غالي الدهب، واختتمت الفرقة الامسية برائعة فيروز خطة قدمكم عالارض هدارة التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

تضم الفرقة مجموعة من العازفين المحترفين وتعتمد على الآلات الشرقية بالدرجة الاولى كالعود والقانون والناي، إلى جانب الكمان والتشيلو والكونترباص والأكورديون والآلات الايقاعية.