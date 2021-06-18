قتلى وجرحى في مواقع مختلفة بضواحي مدينة فينيكس الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية أنّ شخصاً قُتل وأصيب 12 آخرين بجروح عندما أطلق مسلّح النار في 8 مواقع مختلفة في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا بينما كان يتجوّل في سيارته، مشيرةً إلى أنّها ألقت القبض عليه من دون أن تتّضح في الحال دوافعه.

وقالت الشرطة، فجر اليوم الجمعة، إنّ المسلّح أطلق النار بينما كان يقود سيارته وعلى ما يبدو بشكلٍ عشوائي، مشيرة إلى أنّ “نزهته الدموية هذه استمرّت زهاء ساعة ونصف الساعة أطلق خلالها النار في 8 مواقع مختلفة على الأقلّ”.

وأضافت أنّه أصاب بالرصاص 4 أشخاص، قُتل أحدهم وأصيب الـ 3 الباقون بجروح، في حين أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة، بعضهم بسبب شظايا زجاج.

وقال براندون شيفرت المتحدّث باسم شرطة بيوريا، الضاحية الكبيرة لمدينة فينيكس، “لا نعرف ما هي دوافعه وليست لدينا أيّ فكرة عمّا كان يفكّر به هذا الشخص عندما ذهب لارتكاب هذه الأفعال”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “حتماً نحن نريد جلاء هذا الأمر لأنّ الكثير من الناس خائفون والكثير من الناس تأثّروا” بما حدث.

وأوضح أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بعد أن رصد عناصر من فرق الإطفاء سيارته التي طابقت مواصفاتها تلك التي قدّمها العديد من شهود العيان، مضيفاً أنّ المشتبه به الذي لم يقاوم عملية توقيفه كان خلف عجلة القيادة عندما ألقي القبض عليه.

يذكر أن في 2020 قُتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، مقابل أكثر من 20,200 قتلوا منذ مطلع العام، وفق موقع “غان فايلنس أركايف”.

وبحسب الموقع فقد شهد العام الماضي 611 عملية “إطلاق نار جماعي”، أي التي تسفر عن 4 ضحايا على الأقلّ بين قتيل وجريح، مقابل 417 عملية سجّلت في 2019.

ومنذ مطلع العام الجاري قتل في الولايات المتّحدة 279 شخصاً على الأقل في عمليات “إطلاق نار جماعي”، وفقاً للمصدر نفسه.