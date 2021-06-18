كوبا أمريكا.. قمة نارية تجمع الأرجنتين بالأوروغواي وتشيلي تسعى للفوز أمام بوليفيا

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من كأس أمريكا اللاتينية، بمباراتين لحساب المجموعة الأولى، يترقب عشاق الساحرة المستديرة أقواها والتي تجمع بين المنتخب الأرجنتيني صاحب الوصافة بعد تعادله مع التشيلي بهدف لمثله في مباراة أكدت على قوة العقدة التشيلية أمام منتخب “التانغو”، والمنتخب الأوروغوياني الذي يخوض مباراته الأولى في البطولة.

وتسعى الأرجنتين لمواصلة سجلها الخالي من الهزائم في جميع المسابقات والذي وصل إلى ما مجموعه 14 مباراة (سبعة انتصارات وسبعة تعادلات) والفوز اليوم سيمثل خطوة كبيرة في طريقها إلى المباراة النهائية، حيث ستكون قد انتهت من أقوى منافسين في المجموعة.

إحصائياً، انتهت آخر مباراة جمعت بينهما عام 2019، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ولناحية المشاركة في “الكوبا” كانت نتائج الأرجنتين مرضية، حيث سجلوا ثلاثة انتصارات فقط في آخر ثماني مباريات من البطولة، مع ثلاث خسائر وتعادلين، أما الأوروغواي أظهرت عروضاً قوية مؤخراً، حيث خسرت اثنتين فقط من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات، كما خسرت مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات خارج أرضها في جميع المسابقات، بما في ذلك خمسة انتصارات وأربعة تعادلات.

وستشهد المباراة التي يحتضنها الإستاد الوطني في مدينة برازيليا، لقاءً خاصاً بين نجمي الفريقين ميسي وسواريز، حيث يجهد كل منهما للعبور بفريقه إلى مراحل متقدمة من المسابقة، متسلحين بالرغبة في ختم مسيرتهما في البطولة بأفضل طريقة ممكنة.

وفي ثاني اللقاءات، يسعى المنتخب التشيلي ثالث المجموعة إلى حصد نقاط المباراة من المنتخب البوليفي متذيل الترتيب بعد خسارته أمام المتصدّر باراغواي بثلاثة أهداف لهدف وتحسين مركزه على سلم الترتيب، نظرياً تصبّ الترجيحات كلها في مصلحة رفاق أرتورو فيدال، ولكن في عالم كرة القدم كل شيء ممكن، خاصة وأن التشيليين لم يظهروا بالمستوى القادر على المنافسة على اللقب في مباراتهم الأولى أمام منتخب “التانغو”، وخسارتهم للمرة الثانية قد تخفض جداً من فرصهم في التأهل للدور الثاني حيث تنتظرهم مباراة قوية أمام الأرجنتين والأوروغواي في الجولات القادمة.

مباراة اليوم: تشيلي– بوليفيا 12 مساءً، مباراة الغد: الأرجنتين– أوروغواي 3 صباحاً.

أرقام وإحصائيات

– التقى المنتخب التشيلي نظيره البوليفي في 13 مرة، وكانت الغلبة له بـ9 مرات فيما خسر مرة واحدة وتعادل 3 مرات.

– أكبر فوز لتشيلي في تاريخ مواجهاته مع بوليفيا جاء في نسخة عام 2015 من المسابقة نفسها، حيث سجل التشيليون خمسة أهداف دون أن تتلقى شباكهم أي هدف.

– تواجه المنتخبان الأرجنتيني ونظيره الأوروغوياني 35 مرة كانت الغلبة فيها لمنتخب التانغو بـ 18 مرة مقابل 15 فوزاً لرفاق سواريز، أما التعادل فكان في 5 مناسبات.

– تعادل المنتخب الأرجنتيني في ثلاث مباريات خاضها رفاق ميسي هذا العام أمام منتخبات أمريكا اللاتينية وآخرها لحساب الجولة الأولى من هذه المنافسة، كما تعادل منافسه الأوروغوياني في مباراتين أجراهما هذا العام أمام منتخبات أمريكا الجنوبية.