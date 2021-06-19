أكثر من خمسين مشاركاً في معرض الزهور والحرف التراثية

اللاذقية – مروان حويجة

افتتح في حديقة الفرسان بمدينة اللاذقية المعرض الثاني والثلاثون للزهور والحرف اليدوية والتراثية بمشاركة أكثر من خمسين عارضاً من عدة محافظات ضمن تظاهرة ثقافية سياحية هدفها الإضاءة على غنى الطبيعة السورية والبيئة المحلية والتراث الشعبي بالكثير من المنتجات النباتية والمفردات التراثية والصناعات اليدوية والحرف التقليدية الشعبية.

وخلال حفل افتتاح المعرض أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أهمية الاستمرار في إقامة المعرض الذي بات يشكّل تظاهرة سياحية ثقافية اجتماعية مشيراً إلى تزامن انطلاقته مع أفراح شعبنا بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية، ولفت إلى مشاركة عدة محافظات وتقديم بعض الحرف اليدوية “صنع في سورية” حيث تم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح المعرض.

من جهته المهندس عصام عابدين رئيس مجلس مدينة اللاذقية بيّن أن المعرض يتميز بتنوع معروضاته ومنتجاته التي تحتضنها أروقة حديقة الفرسان التي تتوسط مدينة اللاذقية وتحوي مساحات خضراء من أجل إقامة المعارض إضافة إلى وجود ملاعب للأطفال.

مدير السياحة باللاذقية، المهندس ياسر دواي، أشار إلى أهمية المعرض الذي يستمر عاماً بعد عام برغم كل الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية مبينا أن مديرية السياحة شاركت لأول مرة بجناح يعرض ويروج للمنشآت السياحية في سورية.