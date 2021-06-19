الجيش الليبي يستهدف مواقع “داعش” الإرهابي جنوب غرب البلاد

شنّت طائرات سلاح الجوّ التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” جنوب غرب البلاد.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية فقد “شنّ سلاح الجوّ، ضربات جوية على وديان وكهوف في جبال الهروج، يتمركز فيها عناصر تنظيم داعش” الإرهابي.

وفي هذا الشهر ذكر مسؤولون ومسعفون، في مدينة سبها جنوبي ليبيا، أن انفجاراً وقع عند نقطة تفتيش في المدينة، أدّى إلى مقتل شخصين، أحدهما ضابط كبير في الشرطة.

وقال مصدر أمني في المدينة إن “الحادث وقع عندما فجّر انتحاري سيارة ملغَّمة عند نقطة التفتيش”.