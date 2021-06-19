الرياضات الخاصة.. طموحها التأهل لبارالمبيك طوكيو من بوابة “كأس العالم”

يطمح لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للقوة البدنية للرياضات الخاصة للتأهل لأولمبياد “بارالمبيك طوكيو” المقرر العام الحالي، عندما يشاركون في كأس العالم (بطولة هزاع) التي تنطلق اليوم السبت في دول الإمارات العربية المتحدة.

رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز كشف لـ “البعث” أن الاتحاد، وبموجب الخطة الموضوعة لكافة لاعبي المنتخب الوطني لألعاب القوى، وضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كان وضع خطة للاعبين الذين سيشاركون بالبطولة تضمنت تدريبات يومية بإشراف المدربين زاريه باليان وفادي الفحام، واستمر معسكر اللاعبين في مدينة تشرين الرياضية لفترة طويلة، وأقيمت التدريبات صباحا ومساء وتضمنت اللياقة البدنية والتحمل والقوة والمهارات الفردية، ووصل اللاعبون واللاعبات إلى مرحلة جيدة من المستوى الفني الذي يؤهلهم لخوض منافسات البطولة، لافتاً إلى أن اتحاد اللعبة أصر على بقاء مدربي المنتخب كونهما يشرفان على تدريب اللاعبين منذ فترة طويلة، وهذا أعطى مردودا إيجابيا لكافة اللاعبين.

وأضاف الوز أن المنافسة في كأس العالم ستكون على أشدها، خاصة وأن البطولة هي الأخيرة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وعلى إثرها سيتم معرفة هوية اللاعبين واللاعبات الذين سيشاركون في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2021″، وسيشارك فيها أفضل الرياضيين من كافة دول العالم، موضحا أن لاعبينا على أهبة الاستعداد لتحقيق نتائج جيدة، والأمل معقود على لاعبتنا فاطمة الحسن (صاحبة فضية بطولة الدورة الآسيوية في إندونيسيا 2018) لكنها ستلقى منافسة قوية في وزنها (61 كغ)، وأيضا على لاعبتنا نورا بدور (صاحبة يرونزية بطولة العالم في كازاخستان 2016 ) في وزن (41 كغ) آملاً أن يحقق بقية اللاعبين وهم شادي عيسى وزن (80 كغ) وعلاء اليوسف وزن (90 كغ) ورشا الشيخ وزن (73 كغ) نتائج مشرفة والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وختم الوز حديثه قائلاً: أن ما يهم اتحاد اللعبة بالدرجة الأولى تحقيق لاعبينا الأرقام التي تؤهلهم للأولمبياد وليس تحقيق الميداليات ففاطمة الحسن حققت في التجارب النهائية 104 كغ، ولو حققت الرقم نفسه بكأس العالم ستضمن تأهلها لبارالمبيك، ونفس الأمر ينطبق على بقية لاعبي المنتخب.

عماد درويش