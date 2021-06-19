الموناليزا المقلدة بـ 2.9 مليون يورو

اشترى جامع تحف أوروبي نسخة من لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي التي تعود للقرن الـ17 مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 مليون دولار)، وهذا رقم قياسي لنسخة مقلدة من لوحة الموناليزا في مزاد في دار كريستيز للمزادات بباريس.

وتمثل تلك اللوحة التي تُعرف باسم “موناليزا هيكنج” نسبة إلى مالكها الذي جادل دون جدوى بأن نسخة اشتراها في الخمسينات كانت اللوحة الأصلية، إحدى نسخ عديدة من اللوحة الأصلية المعلقة في متحف اللوفر بباريس، وقالت متحدثة باسم كريستيز: “هذا جنون.. هذا رقم قياسي جديد لنسخة مقلدة للوحة الموناليزا”.

واللوحة الأصلية في متحف اللوفر ليست للبيع، ولكن في عام 2017 باعت دار كريستيز بنيويورك لوحة “سالفاتور مندي” لدافنشي مقابل 450 مليون دولار لمزايد مجهول عبر الهاتف مما يجعلها أغلى قطعة فنية بيعت في مزاد على الإطلاق.