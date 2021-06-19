انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء فرز الأصوات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية، فيما بعض المراكز مددت التصويت لساعتين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقله التلفزيون: “مراكز الاقتراع ملزمة بقبول بطاقات الاقتراع ما دام هناك أشخاص يرغبون بالإدلاء بأصواتهم”.

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، عن تمديد فترة الانتخابات الرئاسية حتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويعد قرار التمديد لفترة الاقتراع الثالث، حيث تم تمديد الاقتراع لغاية العاشرة من مساء يوم الجمعة ثم تمديده لغاية الثانية عشر مساء.

وجاء القرار استجابة لطلبات الناخبين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بسبب الزحام الذي شهدته مراكز الاقتراع في مختلف مدن البلاد طيلة الانتخابات.

فيما تحدثت مصادر في وزارة الداخلية الإيرانية عن تسجيل 28 مليونا و500 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح الجمعة الـ18 من حزيران، وتتضمن 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، عبر تويتر “بعد التنسيق مع وزارة الداخلية تم تمديد الاقتراع إلى وقت مفتوح ما دام هناك ناخبون يترددون على مراكز الاقتراع ومدراء المراكز مكلفون باستقبال المواطنين حتى آخر شخص”.

وكان مرشحو الرئاسة الإيرانية الأربعة عبد الناصر همتي وإبراهيم رئيسي وقاضي زاده هاشمي ومحسن رضائي، قد طالبوا بتمديد فترة الاقتراع للساعة 2 صباحا (9:30 بتوقيت غرينتش) نظرا للإقبال الشديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.