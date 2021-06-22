قرصنة جديدة.. واشنطن توقف مواقع إخبارية إيرانية ويمنية وعراقية

في انتهاك لحرية التعبير، أوقفت الولايات المتحدة عدداً من مواقع الأخبار الإيرانية واليمنية والعراقية، وهي: “قناة العالم” و”قناة الكوثر”، و”المسيرة” اليمنية، و”المعلومة” العراقية، و”هدهد” الإيرانية للأطفال، و”فلسطين اليوم” التابعة للجهاد الإسلامي، و”اللؤلؤة” التابعة للمعارضة البحرينية، وقناة “نبأ” اللبنانية”.

وشددت وكالات الأنباء الإيرانية، على أن “الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرّف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة”، وأكد أن المواقع المحجوبة ظهرت عليها عبارة: “تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة”.

بدورها، دانت قناة “المسيرة” اليمنية، إقدام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحضر موقع “المسيرة نت”، دون “أي مبرر أو حتى إشعار مسبق”. وقالت: “ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر”. وأضافت: “نؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة”. وتابعت: “هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجدداً زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروّج لها أمريكا”.