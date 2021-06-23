اشتداد المعارك غرب مأرب.. ومصرع 30 متزعماً من مرتزقة العدوان

وسط تقدم لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في سلسلة جبال البلق القبلي جنوب غرب مأرب، اشتدت المواجهات على امتداد الجبهتين الغربية والشمالية الغربية المحيطتين بالمدينة، لتجبر قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي على العودة إلى مربع الدفاع المستميت عن خطوط الدفاع المحيطة بمركز المحافظة.

هذا وتقدم الجيش واللجان الشعبية في السلسلة الجبلية بعد سيطرتهما على جذر “البلق”، وأشارت المصادر إلى أن قوات هادي خسرت أكثر من 30 قيادياً منها، من جراء المعارك وأيضا بفعل الغارات “الصديقة” لطائرات تحالف العدوان السعودي ما دفع تلك القوات إلى الانسحاب من أطراف الجبل.

وبحسب المصادر، فإن المعارك التي دارت في الأطراف الشمالية من “البلق” انتهت بتوسيع الجيش اليمني واللجان الشعبية مساحة سيطرتهما في السلسلة الإستراتيجية التي تطل على تبة المصارية والأحياء الغربية من المدينة، فيما قمة السلسلة لا تزال غير خاضعة لأي من الطرفين، بسبب كثافة غارات تحالف العدوان والتي بلغت 28 غارة، تسع منها على البلق القبْلي التي سيطر عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين الماضي على منطقة الحيد الأسود.

كما أعلن عن مقتل قائد جبهة مديرية رغوان، علي منصور الشاوش، وعدد من الضباط والجنود الموالين لقوات هادي، في مواجهات مع الجيش واللجان في منطقة أسداس مركز مديرية رغوان. في خضم ذلك، استدعت ميليشيات “الإصلاح” تعزيزات عاجلة من محافظة شبوة الجنوبية، التي قدم منها أكثر من 12 شاحنة عسكرية إلى محيط البلق الأوسط بهدف إعاقة تقدم قوات صنعاء نحو هذه السلسلة.

إلى ذلك، استشهد مواطن يمني بنيران قوات تحالف العدوان السعودي على محافظة صعدة، وأفَادت مصادر أمنية في المحافظة باستشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان السعودي في استهداف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في ظل صمت دولي مخز.