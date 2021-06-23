الاحتلال الأمريكي ينقل 60 إرهابياً من “داعش” إلى قاعدته بالشدادي

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من السجون التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” في محافظة الحسكة بهدف إعادة استثمار المجاميع الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات واشنطن بالمنطقة.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت على مدار اليومين الماضيين أكثر من 60 إرهابياً من تنظيم “داعش” بينهم من جنسيات عراقية وسعودية من سجن الثانوية الصناعية الكائن في مدخل مدينة الحسكة إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات نقل الإرهابيين تمت وسط تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للاحتلال الأمريكي منذ منتصف الليل حتى الفجر والتي غالباً ما تتم بالتزامن مع أعمال شغب مفتعلة داخل السجون التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” لتبرير عملية النقل.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكية الأحد الماضي مجموعة من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجن الثانوية الصناعية إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي لتدريبهم من قبل عناصر الاستخبارات الأمريكية تمهيداً لاستخدامهم بتنفيذ هجمات ضد الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية.