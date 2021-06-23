انطلاق المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية السورية للمولدين والنسائيين

دمشق – بسام عمار :

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية السورية للمولدين والنسائيين اليوم في فندق الداماروز والذي يستمر لثلاثة أيام ويناقش عشرات المحاور الطبية المتعلقة بالجراحة التنظيرية والتوليد والحمل والأمراض النسائية وطب الام والجنين والخصوبة والعقم وغيرها.

وزير الصحة الدكتور الغباش أوضح أن أهمية المؤتمر تأتي من خلال المشاركة الكبيرة لأهم الأطباء والاختصاصيين في هذا المجال وأن الوزارة حريصة على رعاية المؤتمرات الطبية العلمية الوطنية ايمانا منها بدعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الأداء المهني للأطباء لاسيما اختصاص الأمراض النسائية الذي يعنى بالمرأة منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والعاملون في الحقل الطبي لتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية وحماية المرضى ورعايتهم مشيراً الى ضرورة السعي الى تحقيق التفوق في كل مجال طبي ومنها اختصاص الأمراض النسائية واجراء والأبحاث والدراسات العملية لتطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة للام والطفل والرعاية الصحية بمختلف مستوياتها لافتا الى أن سورية تخطو خطوات مهمة في هذا المجال، وأكد أن الوزارة وعلى الرغم من الاستهداف الممنهج للبنى التحية الطبية بمختلف مجالاتها من مشاف ومراكز صحية ومنظمة الاسعاف السريع واستهداف الكوادر بالتوازي مع حصار اقتصادي بقيت تقوم بالدور الوطني الكبير لها لجهة تقديم الرعاية الصحية المجانية والرعاية الوقائية وتعزيز اختصاص النسائية والتوليد وتخصيص مراكز للتوليد الطبيعي في عدد من المحافظات لتمكين النساء الحوامل من الحصول على افضل الخدمات مؤكدا على ان الوزارة مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم والعون لعمل الجمعيات الطبية لتحقيق اهدافها العلمية والطبية.

نقيب الاطباء البشريين الدكتور كمال عامر أكد أن المؤتمر من المؤتمرات العلمية الهامة كونه يعنى بموضوع الصحة الانجابية وبالتالي المجتمع والجميع يولي هذا الموضوع الاهتمام لأنه يخص كل أسرة وكل جديد وانجاز فيه يعود بالفائدة على الجميع وسورية من الدول التي تطورت فيها الرعاية الصحية للحوامل والولادات وانخفضت نسبة الوفيات وهذا مرده للدعم الكبير المقدم من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد واليوم في ظل ظهور أوبئة وأمراض جديدة وضعف الرعاية والاهتمام لدى البعض يجب علينا كجهات معنية ايلاء هذا الموضوع كل الاهتمام وتقديم الدعم والعون للجهات المعنية والقيام بحملات توعية وارشاد للأمهات مبينا ان المحاضرات التي يتضمنها المؤتمر غاية في الأهمية الامرالذي يفرض تعزيز المشاركة والنقاش وتقديم الأفكار الجديدة والخروج بتوصيات ومقترحات تخدم موضوع المؤتمر والجهات المعنية للوصول الى نسبة رعاية عالية ونسب منخفضة جدا من الوفيات لافتا الى أن النقابة منفتحة الى أي مقترح طبي يخدم موضوع المؤتمر ومستعدة الى أي دعم وعون يطلب منها ايمانا منها بأهمية المؤتمرات الطبية العلمية في تطوير القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها وخلال الفترة القادمة هناك العديد من المؤتمرات التي ستتناول موضوعات طبية مهمة داعيا الى تعزيز البحث العلمي الطبي .

رئيس المؤتمر الدكتور مروان الحلبي ذكر أن المؤتمر يهدف الى رفع سورية الأطباء والطلاب العلمية والعملية مما ينعكس ايجابا على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وضمان تقديم أرقى مستويات الخدمة الطبية الوقائية والعلاجية للمجتمع اضافة الى الهدف الاجتماعي الذي يصب في تحسين المستوى العلمي والثقافي على حد سواء لافتا الى أن المؤتمر يتناول المحاور الطبية الهامة بطريقة تكاملية مقدما أحدث المستجدات في هذا المضمار ومواكباً لآخر التطورات والابحاث العلمية والتقنية في مجال الصحة الانجابية والرعاية الطبية .

وتم على هامش المؤتمر افتتاح المعرض الطبي الذي يتضمن أحدث الاجهزة الطبية الخاصة بعمليات الولادية ومتابعة الحمل والرعاية الصحية .

حضر المؤتمر وزيرا التعليم العالي والشؤون الاجتماعية وعدد كبير من الاطباء والطلاب.