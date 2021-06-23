طريقة لتفتيح البشرة من أول مرة

احصلي على بشرة فاتحة وموحدة اللون، وتخلصي من الاسمرار والبقع الداكنة من أول مرة وهذا من خلال ماسكات رائعة تساعدك على ذلك منها:

*ماسك الحليب والعسل: من الماسكات الطبيعية التي لها نتيجة رائعة من أول مرة لتفتيح البشرة، حيث إن لكل من الحليب أو العسل خصائص مميزة للبشرة من حيث الترطيب ومقاومة البكتيريا وتنقية البشرة وتفتيحها.

عليك بخلط ربع كوب من الحليب مع ملعقتين من عسل النحل وتقلب بشكل جيد، يغسل الوجه ويجفف قبل استخدام الماسك ويوضع على البشرة لمدة نصف ساعة، تغسل البشرة بالماء الفاتر ويكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

*ماسك اللبن والموز: يعتبر اللبن من المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل مثالي، كما أن الموز يغذي البشرة ويرطبها.

عليك بهرس ثمرة من الموز وإضافة ملعقة كبيرة من اللبن مع التقليب، يوضع الماسك على البشرة النظيفة ويترك عليها لمدة ثلث ساعة وتغسل البشرة بالماء الفاتر.

*الخميرة واللبن: تعد الخميرة من المكونات الرائعة لتفتيح البشرة وترطيبها ويفضل استخدام خميرة البيرة مع ملعقة صغيرة من اللبن ويتم تقليبهم حتى تذوب الخميرة، ويضاف إليها ملعقة صغيرة من عسل النحل مع التقليب، يفرد الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة ويغسل بالماء الفاتر.

*الصبار ودقيق الأرز: يستخدم لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها مع ملاحظة الفرق من أول مرة، حيث إن الصبار يرطب البشرة بعناية ويغذيها، ودقيق الأرز يفتح لون البشرة ويزيل الجلد الميت والتخلص من الشوائب.

عليك بخلط ملعقة كبيرة من دقيق الأرز مع ملعقة صغيرة من هلام الصبار وتقلب جيداً، يوضع الماسك على البشرة باستخدام حركات دائرية ويترك على البشرة لمدة ربع ساعة وتغسل البشرة بالماء الفاتر، وعليك بتكرار الماسك 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.