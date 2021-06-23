فرقة نقابة الفنانين تعيد إحياء أغنيات الطرب الأصيل

حمص – البعث

اعتاد جمهور الموسيقا العربية الراقية في حمص على حضور دائم ومتميز لفرقة فرع نقابة الفنانين بقيادة عازف الكمان المبدع مروان غريبة، واختياراتها المعبّرة عن التزامها جانب الطرب الأصيل، حيث أحيت أمس أمسية طربية استمرت لمدة ساعة من الزمن قدمت فيها باقة متنوعة من الأغاني العربية القديمة، والموسيقا الراقية، بمشاركة المطربين: حسام زكريا، واكتمال حاماتي.

استهلها غريبة بعزف موسيقا أغنية أم كلثوم “عوّدت عيني على رؤياك”، ألحان المبدع الراحل رياض السنباطي، ثم قدمت المطربة حاماتي وصلة غنائية أدت فيها لكبار الفنانين، منها أغنية “هلا دمشق” التي غنتها فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني التي مطلعها “بلادي وحبك يا موجعي معي يا بلادي يعيش معي”، وأغنية “محتاره يا ناس” للمطربة سعاد محمد، ألحان أمير البزق محمد عبد الكريم، و”عزني” للمطربة السورية حنان، ألحان رفيق حبيقة، وكلمات شفيق المغربي.

وأدى حسام زكريا أغنية “يا مين يسلملي” للمطربة هيام يونس، ألحان عبد الحميد السيد، و”يا ناس حبوا الناس” للفنان ايلي شويري، و”ردوا السلام” للفنانة عفاف راضي، ألحان بليغ حمدي، وكلمات سيد مرسي، و”غريب الدار” غناء وألحان محمد عبده، شعر خالد الفيصل.

تضم الفرقة، إلى جانب الفنان غريبة الذي رافق عازفاً كبار المطربين العرب، مجموعة من أمهر العازفين والموسيقيين المتميزين المشهود لهم في الساحة الفنية، وقدمت العديد من الحفلات الموسيقية التي تلتزم فيها الألحان الراقية والأغاني الطربية الأصيلة.

وقد عبّر قائد الفرقة غريبة في ختام الحفل عن سعادته واعتزازه بالعزف أمام جمهور يقدّر ويتذوّق الموسيقا الراقية ويتفاعل معها، فالجمهور هو العنصر الأول والأساسي في نجاح أي حفل موسيقي.