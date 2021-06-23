فريد رسلان: المعارض الفنية لأجيال مختلفة تحقق الحوار الفني

اللاذقية- مروان حويجة

أكد الفنان التشكيلي فريد رسلان رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية في تصريح لـ “البعث” أن المعارض الفنية التي تجمع بين أكثر من جيل فني تحقق قيمة مضافة لأنها تتيح مساحة رحبة ومحطة هامة لتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الفنية، وتمكّن الفنانين الشباب من التفاعل الضروري مع الأعمال الفنية المشاركة لأجيال أقدم منها في الفن التشكيلي.

وقال رسلان: هذه المعارض المتمازجة ضرورية ومفيدة لأنه ينشأ حوار فني حقيقي غني بين عدة أجيال، ويستفيد جيل الشباب من تجارب وخبرات الفنانين المخضرمين وذوي الخبرة على نحو واضح وملموس، وأيضاً تتيح مثل هذه المعارض للفنانين المخضرمين الاطلاع على التجارب الفنية الجديدة، والاتجاهات الفنية للفنانين الشباب، ونكون أمام حالة حوارية تفاعلية تحقق الفائدة للجميع.

وأكد رسلان الحرص المستمر لفرع اتحاد الفنانين التشكيليين على تجسيد هذه الحالة الحوارية من خلال المعارض المختلطة المتمازجة التي تجمع عدة أجيال لأنها ضرورية لتبادل الخبرات، وهامة للفنان التشكيلي، حيث يتميز المعرض الذي يجمع بين أجيال فنية متعددة بالتفاعل الحضاري والثقافي بين الفنانين، انطلاقاً من أن الفن التشكيلي لغة تعبيرية يمكن للفنان من خلالها أن يعبّر عن كل ما يجول في خاطره، وما يحب طرحه من أفكار ورؤى حول الواقع الذي يعيشه وما يحيط به، ويعبّر عن بيئته والظروف المحيطة به، فتأتي أعماله لتعكس هذه الرؤى والأفكار.

وأشار الفنان رسلان إلى أنه يتم أيضاً اطلاع طلبة الفنون الجميلة والمتدربين والهواة على المعارض التشكيلية التي يتم افتتاحها وتنظيمها، لأنها تشكّل محطات تفاعلية، ولأن طلبة الفنون والتربية لديهم اهتمام كبير بمحاكاة ومقاربة التجارب، والاطلاع على اللوحات، والتدرّب على إتقان قراءة اللوحة، ونقد اللوحة، ومدى الفائدة الفنية والتربوية والجمالية من اللوحات والأعمال الفنية.