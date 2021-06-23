كيفية استعادة كلمة مرور “جيميل” أو تغييرها

يعتبر بريد جيميل أحد أشهر خدمات البريد الإلكتروني حول العالم، كما أنك تحتاجه حتى تتمكن من استخدام نظام أندرويد، ولكن ينسى الكثيرون حول العالم كلمة المرور الخاصة بحساباتهم، ولذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من استعادة كلمة مرور جيميل الخاص بك.

استعادة كلمة مرور جيميل عند نسيانها: تسمح لك غوغل باستعادة كلمة المرور في حالة نسيانها من خلال تسجيل الدخول في جيميل ثم ادخال البريد الإلكتروني، وبعد ذلك الضغط على زر هل نسيت كلمة المرور الموجود بالأسفل، ثم تبدأ غوغل في توجيه بعض الأسئلة إليك، وتختلف هذه الأسئلة بحسب إعدادات الأمان التي أدخلتها أثناء إنشاء الحساب لأول مرة، وقد تطلب منك في البداية إدخال رقم الهاتف المسجل لدى المنصة، أو إدخال رمز التأكيد من تطبيق Google Authenticator الخاص بالتوثيق ثنائي الخطوات، أو التأكيد عبر الضغط على التنبيه الذي يصلك على الهاتف.

وقد تحتاج إلى إدخال الكود الذي يصلك عبر الهاتف، ولكن أيضاً قد تطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها أو الإجابة عن الأسئلة السرية التي وضعتها عند تجهيز حساب جيميل لأول مرة، وتتوقف المنصة عن محاولة إعادة كلمة المرور إذا أخطأت أكثر من ثلاث مرات متتالية وينطبق هذا على تجربة الطرق المختلفة، وهذا يعني أن غوغل لن تسمح لك باستعادة كلمة المرور جيميل إذا تجاوزت أكثر من طريقة دون استعادتها بنجاح.

تغيير كلمة مرور: تستطيع تغيير كلمة المرور من داخل حساب غوغل مباشرةً، ولكن يفضل أن تقوم بهذا عبر الحساب الشخصي وليس الهاتف المحمول.

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول في حسابك في البداية، وبعد ذلك الضغط على إعدادات الأمان ثم اختيار كلمة المرور، وقد تطلب المنصة إدخال كلمة المرور مرة أخرى، وعندما تنتهي من إدخال كلمة المرور الجديدة وتأكيدها قم بالضغط على زر تغيير كلمة المرور.

وبعد ذلك تقوم غوغل بتسجيل خروجك من جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول فيها عبر كلمة المرور القديمة، وتحتاج إلى إعادة تسجيل الدخول مجدداً باستخدام كلمة مرور جيميل الجديدة.