وزير السياحة يتفقد عدداً من المواقع السياحية في اللاذقية

اللاذقية – نورا جولاق

جال وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني على عدد من المواقع السياحية في محافظة اللاذقية، واستهل زيارته إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي في مدينة الحفة حيث تفقد أعمال التأهيل السياحي التي تقوم بها إدارة القلعة بتمويل من وزارة السياحة ضمن التوجهات الحكومية للاهتمام بالسياحة الداخلية.

وخلال الجولة أكد الوزير على أهمية أعمال الترميم والصيانة الدورية في إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاع السياحة وتعزيز ريادة سورية كوجهة سياحية كبرى من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية واثرية متنوعة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم عدد من الوحدات الإدارية ضمن خطة الترويج السياحي للمواقع الاثرية، منوّهاً بالتعاون القائم والتنسيق مع وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة.

و تابع الوزير جولته في بلدة صلنفة ومواقعها السياحية و مناطق الاصطياف و الاستجمام و التنزه في البلدة .