إطلاق مشروع  “بذور” لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في حماة

حماة – حسان المحمد:

افتتحت اليوم منظمة اتحاد شبيبة الثورة مركز بذور لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مقر الأنشطة الشبابية برابطة علي الحاج سعيد بحماة وهو أول مشروع لتعبئة وتغليف مواد غذائية / السكر – الرز- الشاي/ ضمن برنامج “بذور” التنموي وذلك بالتعاون بين منظمة اتحاد شبيبة الثورة والمؤسسة السورية للتجارة ويأتي المشروع استكمالاً لخطة الشبيبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .

الرفيقان أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري وعلي عباس رئيس منظمة إتحاد شبيبة الثورة تكليفا واطلعا على أعمال المركز واستمعوا من الكادر إلى شرح مفصل عن المشروع وخدماته بالتعاون مع السورية للتجارة.

وبين الرفيق علي عباس رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة تكليفا في تصريح” للبعث “أن هذا المشروع يأتي كتجسيد لحملة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد “الأمل بالعمل” وانطلاقا من الدور الكبير على عاتق المنظمة للاهتمام بجيل الشباب تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة الأمر الذي يوفر على الوزارة والمؤسسة تكاليف من أماكن التعبئة والتغليف واجور النقل وتأمين 50 فرصة عمل لشباب الوطن في هذا المركز والعدد قابل للزيادة لتشغيل الشباب سيما من أبناء الشهداء والجرحى بالإضافة الى تحقيق عائد على المنظمة لتغطية الأنشطة والفعاليات وتطوير خطة عمل المنظمة مؤكدا انه سوف يتم تعميم تجربة هذا المشروع في كافة المحافظات .

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة احمد نجم أوضح أهمية هذا المشروع والذي يمكن من خلاله الاستفادة من كادر المنظمة من جيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم وخاصة من أبناء الشهداء لافتا الى ان المؤسسة تسخر كافة الامكانيات لنجاحه مؤكدا بأن المؤسسة بحاجة إلى هكذا مشاريع نظرا لحجم العمل الكبير في تعبئة وتغليف المواد التموينية المقننة

وبدوره الرفيق محمد القاسم عضو قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة قال: يأتي إطلاق هذا المشروع اليوم ضمن برنامج استراتيجي أطلقته قيادة اتحاد شبيبة الثورة ضمن مشاريع تنموية مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة دعما للعملية الانتاجية وبالأخص لشريحة الشباب لافتا الى قابلية المشروع للتوسع عندما تتوسع قدرته الإنتاجية مع استمرار تغذية المشروع بمستلزمات الإنتاج المطلوبة على مستوى تحديث مكنات التعبئة والتغليف وإضافة مكنات جديدة وزيادة فرص العمل للشباب مشيرا بأن هذه المشروع يوفر الكثير من الاعباء والتكاليف على المؤسسة السورية للتجارة إضافة للفائدة من الريوع التي تعود على المنظمة لطرح مشاريع جديدة وتطوير خطة عمل المنظمة.

وأشار الرفيق شادي سعادة أمين فرع الشبيبة بحماة إن مشروع بذور من المشاريع الاستراتيجية للمنظمة والتي تعتمد على تشغيل الشباب كما يعتبر مشروع بذور من أهم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وعبر عدد من الطلاب الشباب على أهمية المشروع الذي يعنى بهم من خلال المنظمة وسبق أن فتحت المنظمة مشاريع أخرى وهي وصية وتكوين في المحافظة.