الاحتلال الأمريكي يواصل تعزيز قواعده في الجزيرة السورية

أدخل الاحتلال الأمريكي اليوم رتلا محملاً بمواد ومعدات لوجيستية وألقت إحدى طائراته العسكرية 3 حاويات بالمظلات داخل قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة لدعم قواته في الجزيرة السورية.

وقالت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية أن 33 آلية بينها شاحنات وبرادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومواد لوجيستية إضافة إلى صهاريج نفط توجهت إلى مدينة رميلان في منطقة المالكية شرق مدينة القامشلي بنحو 68 كم، مضيفة: إن طائرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ألقت 3 حاويات عبر مظلات فوق قاعدتها بمدينة الشدادي قبل أن تتجه إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب المصادر “تضمنت الحاويات مواد لوجيستية وأسلحة خفيفة وذخيرة ومواد معقمة ومياها للشرب مخصصة لجنود الاحتلال الأمريكي في القاعدة”.

بالتوازي، قتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم بالرصاص على إحدى سياراتهم في قرية سويدان الجزيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل اثر هجوم شنته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على السيارة التي كان يستقلها في قرية سويدان الجزيرة التابعة لناحية ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمخطط الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية رداً على تصعيد الميليشيا من اعتداءاتها على المدنيين كان احدثها أول أمس حيث أصيب قيادي في ميليشيا “قسد” بهجوم نفذته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على سيارة على طريق أبو خشب بريف دير الزور الشمالي الغربي.

يأتي ذلك فيما استشهد وأصيب عدد من عناصر القوات الرديفة نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء مرور الحافلة التي تقلهم قرب قرية رسم غزالي بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور حافلة تقل عددا من القوات الرديفة في منطقة تل سلمة بالقرب من رسم غزالي بريف سلمية ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة عدد آخر بجروح”. وبين المصدر أنه تم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مشفى سلمية الوطني لتقديم العلاج للمصابين.

سياسياً، أدان رئيس حزب شباب مصر السيد العادلي استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تنتهج نهجا واحدا يهدف إلى تكريس الهيمنة الصهيونية على المنطقة.

وطالب العادلي بضرورة إنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية وترك سورية لأبنائها كي يقرروا مستقبلهم بأنفسهم. وأشار إلى أن حزب شباب مصر يطالب القوات الأمريكية بمغادرة ليس فقط الأراضي السورية بل المنطقة العربية كلها لافتا إلى أن استمرار الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية يغذي الإرهاب والفوضى بالمنطقة كلها. وأعرب عن ثقته بأن المخطط الأمريكي الغربي لن ينجح في كسر إرادة الشعب السوري وستنتصر إرادة السوريين في النهاية.