“التيك بول” تنضم لألعاب نادي الحرية.. وفريق القدم بين خيارين!

حلب – محمود جنيد

كشف رئيس نادي الحرية نور الدين تفنكجي لـ “البعث” أن الإدارة حصرت خياراتها بالنسبة لمهمة القيادة الفنية لفريق النادي الأول بكرة القدم بين اسمين، هما: عضو مجلس الإدارة عبد اللطيف الحلو، والمدرب رضوان الأبرش، وهو ما سيتم البت به خلال اجتماع الإدارة الأحد المقبل، مبيّناً أن كرة القدم ستبقى واجهة النادي، واللعبة الشعبية الأولى التي تحظى باهتمام الإدارة، ودعمها ضمن حدود الإمكانات المتاحة، والظروف المادية للنادي، والمخطط البنائي المتوازن من القاعدة للقمة.

وأردف رئيس نادي الحرية: نولي بقية الألعاب اهتماماً مماثلاً، وهي الكاراتيه، التايكوندو، الجودو، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات، ولدينا خططنا التي نتعاون بها مع اللجنة التنفيذية واللجان الفنية المنبثقة لتطوير تلك الألعاب، ومنها على سبيل المثال كرة الطاولة التي سنجتمع مع كوادرها الأحد المقبل بحضور عضو الاتحاد، ورئيس المكتب المختص في “التنفيذية” و”اللجنة الفنية”، مضيفاً: تكلفة تلك الألعاب المثمرة من حيث النتائج بسيطة، وملحوظة ضمن الموازنة المالية التي تمت جدولتها، بحيث تنال كل لعبة مخصصاتها دون أن “تبلع كرتا القدم والسلة البيضة والتقشيرة”. وواصل: لن نكتفي بدعم الألعاب المحددة بخارطة ألعاب النادي المعتمدة، بل اعتمدنا لعبة جديدة هي “التيك بول” لضمها إلى تلك الخارطة، مؤكداً أن القاعدة السلوية الأنثوية في نادي الحرية مبشّرة، ويحدوها طموح مشروع بتحقيق بطولة على صعيد الفئات العمرية، من خلال فريق الناشئات المميز، والذي يستعد بقيادة المدربة أمل سحار للمشاركة في نهائيات بطولة القطر التي ستنطلق منافساتها في اللاذقية الاثنين المقبل.

واختتم رئيس نادي الحرية حديثه بالتشديد على أن أمور نادي الحرية بخير طالما أن هناك عملاً منظّماً تتوخى فيه الإدارة النهوض بالنادي رغم الواقع المادي الصعب الذي تحاول التعامل معه بواقعية.