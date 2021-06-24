“المواساة” يطلق برنامج “الخزعات الموجهة بالايكو”

دمشق- حياة عيسى

أطلقت الهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي بدمشق برنامج الإجراءات التداخلية “الخزعات الموجهة بالايكو” في شعبة الأشعة، وأكد الدكتور عصام الأمين مدير الهيئة في تصريح لـ “البعث” أن الخزعات الموجهة بالايكو تطوير مهم بالتقنيات الموجودة بالمشفى، الهدف منها الابتعاد عن الإجراءات الباضعة أو العمل الجراحي للوصول إلى أخذ خزعة بحالات الأورام، أو بحالات الآفات المشتبهة للتفريق بين الورم أو غيره دون اللجوء إلى جراحات كبيرة وشق جلد من أجل أن تتم الأمور بدقة كبيرة تحت التصوير بالأمواج الصدوية أو الايكو، وذلك عبر إدخال إبرة لأخذ خزعة نسيجية، ومن ثم تحليلها لأخذ القرار بنوع الورم، سواء كان سليماً أو خبيثاً، لتطبيق البروتوكول العلاجي المناسب بهدف الوصول لنتيجة سريعة ودقيقة، كونه يتم تحت التصوير الكشف عن مكان الكتلة، علماً أن الخزعات تعتبر تطويراً نوعياً بالقدرات التشخيصية الموجودة بالمشفى، كما أنها جزء من “الأشعة التداخلية”، وسيتم الوصول بتلك التقنية إلى أجزاء ومفاصل أخرى لتصميم بعض أنواع الأورام الوعائية، والدخول لإجراء علاجي من ضمن الأشعة التداخلية مثل: (أمهات الدم، أورام وعائية)، لاسيما بوجود كادر اختصاصي مدرب من خلال الدورات التدريبية الاختصاصية.