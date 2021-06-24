بمشاركة عربية وأجنبية انطلاق  فعاليات “المؤتمر السوري الدولي الثاني للتصلب اللويحي”

حلب – معن الغادري

بمشاركة عربية وأجنبية ومحاضرين من لبنان وتونس والسعودية والأردن والعراق وإيران وفرنسا انطلقت اليوم في فندق شيراتون حلب أعمال “المؤتمر السوري الدولي الثاني للتصلب اللويحي” الذي تنظمه الرابطة السورية للعلوم العصبية، بالتعاون مع جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي بسورية.

وبين نقيب أطباء سورية الدكتور كمال عامر أهمية هذا المؤتمر بإعتباره تظاهرة علمية كبيرة تشهدها مدينة حلب، مثنيا على دور الرابطة العلمية لما تقوم به من عمل وإسهامها في تطوير العلوم الطبية، موضحاً أن هذا المؤتمر هو استكمال لما تم إنجازه سابقا.

بدوره أوضح رئيس الرابطة السورية للعلوم العصبية الدكتور أنس جوهر أن مرض التصلب اللويحي هو مرض مناعي ذاتي يصيب فئة الشباب وهو مرض مزمن، مشيرا إلى ان الهدف من إقامة المؤتمر هو التعرف على آخر المستجدات العلمية في هذا المجال وتبادل الخبرات لتحقيق سوية واحدة في التعامل مع المرضى.

في حين بين رئيس فرع نقابة أطباء حلب الدكتور صفوان زعيتر أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة من حيث الأساتذة بهذا الاختصاص لتبادل الخبرات العلاجية والأسس الحديثة في معالجة هذا المرض، موضحاً ان المرض بحاجة إلى علاج طويل والحكومة السورية متكفلة بتقديم العلاج مجانا، علما ان تكاليف العلاج السنوية تفوق /3/ ملايين ليرة سورية.

بدوره أشار نائب رئيس الرابطة الدكتور بسام الحايك إلى أهمية انعقاد المؤتمر بحلب كونه يركز على آخر التطورات في هذا المجال عبر التواصل عبر الويب مع عدد من الأطباء في دول عربية وأجنبية، لافتا إلى أنه يوجد بحلب /800/ مريض يتلقون العلاج مجانا من وزارة الصحة،مشيرا إلى ان المؤتمر يتضمن 4 جلسات أساسية تتناول نحو 30 موضوعاً مختلفاً حول مرض التصلب اللويحي، انطلاقاً من التشخيص والعلاج والأدوية المتوافرة في سورية وآلية إدخالها إلى القطر والتعامل معها بشكل مباشر، كما يقدم المؤتمر ملخصاً للمشاركة السورية الدائمة في المحافل الدولية، والتي كانت تحدث عبر وسائل التواصل الجديدة مثل المؤتمرات الافتراضية والمؤتمرات عبر الهاتف وعبر التلفزيون، علاوة على تقديم خلاصة عن المؤتمر الأوروبي السابع العام الذي انعقد في مدينة باريس بشكل افتراضي بمشاركة سورية والمداخلات وأوراق العمل . وأشار المشاركون إلى أن المؤتمر سيستعرض «داء التصلب اللويحي وأدويته الجديدة.

بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر عبر الويب من المشاركين في الدول العربية والأوربية وإيران.