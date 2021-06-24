340 طالباً وطالبة في المرحلة الثانية لاولمبياد اليافعين للرياضيات

دمشق- ميس خليل

تتواصل خطوات إدارة الاولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بالكشف عن مواهب التميز العلمي لدى الأجيال، وتأهيلها وتطويرها إلى إبداع وابتكار وتألق، مع أهمية العمل على زيادة نشر ثقافة التميز العلمي التخصصي، والتوسع في مساحاته العمرية، وباتت فرص التميز العلمي اليوم متاحة أمام طلاب مرحلة التعليم الإعدادي من خلال الاولمبياد العلمي السوري لليافعين 2021 بالرياضيات والعلوم في مشروع جديد خاص بطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، لكن التنافس فيه نوعي ومحصور في اختصاصين: الأول للرياضيات، والثاني لثلاثة علوم مجتمعة وهي: (الفيزياء- الكيمياء- علم الأحياء).

المهندسة لين قاسم مديرة مشروع الاولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم أوضحت لـ “البعث” أنه تم اليوم البدء بانطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الاولمبياد لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2021 في المحافظات التالية: (دمشق وريفها- حلب- اللاذقية- طرطوس- حمص- السويداء) بمشاركة 340 طالباً وطالبة من الصفين السابع والثامن الإعدادي، مشيرة إلى أن تلك الاختبارات تساهم في الاكتشاف المبكر لخامات التميز لدى الأجيال وتأهيلها وتدريبها وإيصالها لسوية متقدمة من التميز والإبداع قبل التعليم الثانوي، مع تنمية رغبة الاكتشاف والتعلّم الذاتي والتعاون، وبناء شخصية متكاملة بين العلم المدرسي والعالم المفتوح مع الأنشطة اللاصفية ضمن مشروع وطني استراتيجي جديد يهدف إلى غرس قيم التعاون بروح الفريق، وصقل العقول الشابة، وإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتها في العلوم والرياضيات، ورفد الفرق الوطنية للاولمبياد العلمي بالواعدين منهم، وتعليم اليافع مهارة إدارة الأولويات، وتنظيم الوقت، وتطوير المهارات الفكرية والعلمية لحل المشكلات بأسلوب مبتكر وإبداعي بعيداً عن النمطية، واختبار المعارف بأسئلة محفزة من خارج المناهج الدراسية، توافقاً مع العمر العقلي المتوقع للفئة المعنية.

وذكرت قاسم أن المرحلة الأولى من منافسات الاولمبياد العلمي لليافعين انطلقت في نيسان الماضي بمشاركة 1,500 طالب وطالبة باختبارات القبول، 860 منهم باختصاص الرياضيات، و640 باختصاص العلوم، منوّهة إلى أن اختبار المرحلة الثانية يقام بطريقة الخيارات المتعددة ضمن الجبر والهندسة لقياس مهارات التحليل المنطقي والتفكير الرياضي، وهي مستوحاة من البنية العلمية للاولمبياد العلمي السوري الذي يهدف إلى إتاحة فرصة جديدة ومختلفة لتطوير المهارات العلمية والفكرية للطلاب خارج إطار المدرسة والكتاب والمدرّسين، ويشجع على إيجاد الحلول بطريقة مبتكرة وإبداعية، بعيداً عن النمطية، ويتأهل الحائزون على أعلى 50 علامة على مستوى المحافظات إلى التصفيات النهائية في آب المقبل لتحديد الأوائل على سورية بالرياضيات، والتنافس على الميداليات وشهادات التقدير، علماً أن العشرة الأوائل في اولمبياد اليافعين بكل من الرياضيات والعلوم يكافؤون بالمشاركة المباشرة في التصفيات النهائية للاولمبياد العلمي السوري لطلاب الصف العاشر دون المرور باختبارات التأهل.