الاحتلال الأمريكي يدخل 38 آلية من العراق محملة بمعدات عسكرية ولوجستية

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أدخلت ظهر اليوم رتلاً من العراق محملاً بمواد لوجستية ومعدات ثقيلة.

وأشارت مصادر محلية من ريف تل حميس إلى “مرور رتل مؤلف من 38 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عدة مدرعات عسكرية جديدة وتوجهه إلى قواعد قوات الاحتلال في ريف الحسكة”.

في الأثناء استشهد مدني وأصيب طفلاه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى استشهاد سائق السيارة على الفور فيما تم نقل طفليه الجريحين إلى مشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث.

وذكر مصدر طبي في المشفى لمراسل سانا أن قسم الاسعاف استقبل طفلين بعمر الـ 3 والـ 5 سنوات مصابين بشظايا انفجار عبوة في أنحاء الجسد حيث تم تقديم العلاج لهما وحالتهما مستقرة.