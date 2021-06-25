المفردة وجمالياتها في شعر الأطفال

دير الزور – خالد جمعة

قدّم الأديب سراج جراد محاضرة في المركز الثقافي العربي بدير الزور حملت عنوان “جمالية المفردة في شعر الأطفال”، أكد خلالها أن اللغة الشعرية عند الأطفال من أهم الوسائل لإعداد النشء حتى يتمكّن من استيعاب حضارة هذا العصر، وهو عصر الانفجار المعرفي والتضخم الثقافي، والمدرسة هي المسؤول الأول الذي يكلَّف بأداء هذه الوظيفة، وبالتالي يتحتّم عليها تطوير أساليب تسييرها ومختلف وسائلها التعليمية والكتاب المدرسي يعدّ أحد هذه الوسائل.

وتابع جراد: إنَّ لهذه النصوص خصوصيَّة من ناحيةِ اللُّغةِ المكتوبةِ أوَّلاً، والمسموعةِ من جهةٍ ثانية، ومن الأهمية أن يختار الشاعر الألفاظَ السهلةَ الواضحةَ التي تؤدي المعنى دونَ تعقيدٍ أو صعوبةٍ، وأن يثيرَ بألفاظه وعباراته المعانيَ الحسيَّة والصور البصريَّة، والأمورَ المتحرِّكة، والمسموعة والملموسةَ، لأنَّ للأطفالِ في كلِّ طورٍ لغة ذات مستويَين رئيسَيين، يَتمثَّل أولهما في تعبيرِ الأطفال عن أنفسِهم من خلال لغَتهم، وثانيهما في فهم الطفل اللغة الموجَّهة، وهناك فرو ق عديدة.

وختم جراد محاضرته بالقول: إن اعتماد قاموس لغوي خاص بالأطفال يجعل الأديب ملتزماً بقصيدة الطفل على مستوياتها المتعددة، وهنا يتحوّل شاعر الأطفال إلى فنان في اختيار الكلمة الجميلة لأن الأطفال بطبيعتهم يقفون مفتونين أمام الوردة الجميلة.