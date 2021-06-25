رياضي يتمكن من تحريك دولاب ملاهى

تمكن الرياضي الروسي فاليرى أوستابينكو من تحقيق رقم قياسى عالمي، بعد أن تمكن من تحريك دولاب الملاهي، في حديقة ناتاشينسكي في ليوبيرتسي الواقعة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأكد فاسيلي جريشينكو، رئيس اتحاد “باور إكستريم” في روسيا، أنه تم تسجيل رقم قياسي بتحريك دولاب الملاهي بحبل. وجر فاليرى دولاب الملاهي لمسافة متر و90 سنتيمتراً، في دقيقة و45 ثانية، ويبلغ وزن الدولاب 141 طناً وارتفاعه 41 متراً.

وقال أوستابينكو، إنه عاين المكان لـ 6 الى 7 مرات قبل أن يقوم بتجربته، بالإضافة لقيامه بدراسة عدد من التكتيكات لتطبيقها وهو ما تم له في النهاية،