طفل يحقق حلم جده

أحلام الأجداد يحققها الأحفاد، هذا ما حدث مع العجوز أو الجد البريطاني مالكولم هانسون (80 عاماً)، والذي كان يحلم طوال حياته بتجربة ركوب طائرة مقاتلة، ورغم تقدم العمر به لم يشعر باليأس، إلا أن سبب تحقيق الحلم كان مفاجأة بالنسبة له، حيث ساعده حفيده في ركوب طائرة مقاتلة عتيقة.

وذكرت صحيفة “ديلي أميزينج”، تفاصيل الواقعة، حيث كان الجد البريطاني مالكولم هانسون، يعاني من الاكتئاب وحالة من الحزن الشديد بعد دخول زوجته لأحد مراكز رعاية كبار السن بسبب معاناتها من مرحلة متقدمة من مرض الزهايمر، وحاول الحفيد هاريسون جورني إسعاد جده ورسم البهجة على وجه، من خلال البحث عن أحد أحلام جده التي لم يحققها لإعادة روح الحياة له من جديد.

ووصل الطفل هاريسون جورني، الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، إلى فكرة استقلال طائرة حربية بعدما تذكر أن جده حكى له عن مشاهدته للطائرات الحربية أثناء الحرب العالمية الثانية وحلمه بركوب واحدة، فبدأ الطفل بإرسال رسائل تطلب تحقيق حلم جده إلى العديد من المطارات في المملكة المتحدة.

وبالفعل تلقت سلطات مطار غوودود في غرب مقاطعة ساسكس، إحدى رسائل الطفل التي تحكي حلم جده ويطلب المساعدة لتحقيقها، وقرر المسؤولون مساعدة الصبي، بدعوته وجده لركوب إحدى الطائرات الحربية العتيقة برفقة طيار. وحظي الجد مالكولم هانسون، بجولة مثيرة بالطائرة الحربية، ولم يكتف الطيار ببعض حركات الدوران المثيرة في الفضاء، بل سمح للجد بتوجيه ذراع التحكم بصورة آمنة في بعض لحظات التجربة الممتعة، وقد جعلت اللفتة الجميلة لهذا الطفل جده سعيداً، وأظهرت له أن العمر ليس عائقا أمام تحقيق الأحلام.