فرصة جديدة للإدارة الاتحادية.. والملفات كثيرة!!

حلب- محمود جنيد

رغم التأكيدات التي وردت لـ”البعث” ببقاء المهندس باسل حموي رئيساً لنادي الاتحاد ومعه طاقمه الإداري منذ أيام، إلا أن حالة التردّد في رياضة حلب جعلتنا نتريث في حسم مصير الإدارة ببقائها على رأس عملها، علماً أن تفشي خبر بقاء المهندس حموي على رأس الهرم الإداري لنادي الاتحاد وحسب متابعتنا وما وصلنا من رسائل لاقى ارتياحاً عاماً. وسيكون الرهان على فعالية الخيارات الترميمية، بدلاً من الشواغر (مجد حمصي، بيان جمعة، محمد كعدان، مازن أبو سعدى) حيث جاء القرار الرسمي أمس بترميم الإدارة بكل من أيمن حزام وصالح عجلة وفراس المصري وجمعة الراشد.

وعلى الرغم من الزوبعة الكبيرة التي أعقبت زيارة رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا إلى حلب، إلا أن مجلس إدارة نادي الاتحاد عقد جلسته الدورية، إلى جانب تفعيل الاتفاق مع الكابتن أنس صابوني كمدير لكرة النادي، للانطلاق بالعمل والتفاوض مع اللاعبين، علماً أن التشويش والظروف القائمة ضربت سوق التعاقدات في نادي الاتحاد، لتتسرب حتى الأرقام المالية للاعبين، مثل أحمد الشمالي ومحمد كامل كواية وشاهر الشاكر.

ويبقى السؤال الكبير بعد كل هذه التخبطات الإدارية: هل يجد نادي الاتحاد الاستقرار والانطلاق بالتحضيرات للموسم المقبل بعد زوال مشكلة الدعم والتمويل الذي ستقدمه الشركة الراعية؟ وفق ما أكد لـ”البعث” رئيس النادي باسل حموي؟؟.