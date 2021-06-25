نصر الله: حجب المواقع الإلكترونية يعري زيف ادعاءات واشنطن حول الديمقراطية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن القرار الأمريكي بحجب مواقع إلكترونية تنتمي بأغلبيتها إلى ثقافة المقاومة يكشف زيف ادعاءات الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن الديمقراطية وحرية الرأي.

وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم نقلتها قناة المنار “لا بد من التوقف وإدانة خطوة الإدارة الأميركية بحذف عشرات المواقع الإعلامية لدول في المنطقة وليس من باب المصادفة أنها تتبع لوسائل إعلام تتضامن مع الشعب الفلسطيني ولها موقف معاد من العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري” لافتاً إلى أن ذلك يقدم دليلاً إضافياً حول الادعاءات الزائفة للإدارات الأميركية المتعاقبة حول الحريات.

وبين السيد نصر الله أن هدف العدوان الأميركي الإعلامي على وسائل تنتمي لمحور المقاومة هو سد الفضاء في معركة “كي الوعي” أمام كل كلمة تريد أن تبين الحقيقة للرأي العام ولشعوب المنطقة.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني أوضح السيد نصر الله أنه للخروج من الأزمة لا بد من إيجاد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات ولو كانت صعبة وغير شعبية، مؤكداً أن اتهام الحزب بتعطيل تأليف الحكومة هو ظلم وعدوان من قبل أولئك الذين لا يعنيهم في الحقيقة معاناة الشعب اللبناني لأنهم “يعملون كتبة للخارج أو لأنهم حاقدون وغارقون بحساباتهم”.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله أهمية تكاتف جهود جميع اللبنانيين للخروج من المأزق وعدم انتظار أي مساعدة من الخارج، لافتاً إلى أن هناك “من يريد جر البلد نحو التفجير وهؤلاء يخدمون العدو”.