اختتام المؤتمر الثاني للتصلب اللويحي

حلب – معن الغادري:

اختتمت فعاليات المؤتمر السوري الدولي الثاني للتصلب اللويحي الذي استضافته حلب على مدى ثلاثة أيام بجلسة حوارية بين الأطباء والمرضى وذويهم، تم خلالها مناقشة العديد من المحاور والقضايا المتعلقة بالمرض والطرق الناجعة للتعاطي معه والتخفيف من آثاره والعمل على تأمين احتياجات المريض من غذاء ودعم نفسي وحركي واجتماعي تمهيداً لإنخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية .

وبين الدكتور أنس جوهر رئيس الرابطة السورية للعلوم العصبية أن الهدف من المؤتمر التوعية وتثقيف المرضى ونشر الوعي بينهم والمجتمع ، إضافة إلى تشخيص المرض وتقديم كل أشكال الدعم للمرضى والذي يتجاوز عددهم في سورية أكثر من 7500 مريض .

الدكتور بسام الحايك مدير مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية نوه بأهمية دعم المرضى بشكل أساسي والتركيز على المريض واحتياجاته وتوفير الخدمية الضرورية له الغذائية والعلاجية والرياضية وغيرها.

أما الدكتورة نهى طوبال فبينت أن الهدف من المؤتمر هو التعريف والتوعية وإزالة بصمات الإحباط ومساعدة المريض وتصحيح المعلومات الخاطئة وتحسين وضع المرضى وإشراك رجال الدين والشخصيات الاجتماعية في دعم المرضى.

وكان الدكتور باسل سليمان مدير مشفى زاهي أزرق أوضح في مداخلة له تنامي الاهتمام، لافتاً إلى أن الحكومة تقدم العلاج المجاني للمرضى بكلف مالية مرتفعة جداً رغم الظروف الاقتصادية والحصار الجائر على الشعب السوري.

بدورها استعرضت رئيسة جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي نشاطات الجمعية المشهرة حديثاً وأهدافها مبينة أنها تهدف إلى إحداث مركز صحي تخصصي مجاني لتقديم الاستشارات الطبية والدعم والتأهيل الفيزيائي للمرضى والاهتمام بهم طبياً ونفسياً واجتماعياً وتسليط الضوء على المرض ونشر التوعية والتثقيف والمساهمة في تهيئة كادر تطوعي لمساعدة المرضى.