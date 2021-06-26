الكاظمي للحشد الشعبي: بكم يستعيد العراق دوره التاريخي

أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أن أبناء الحشد الشعبي هم أبناء الدولة، متوجهاً إليهم بالقول: “بكم نستعيد للعراق دوره التاريخي في المنطقة”.

كلام الكاظمي جاء خلال حضوره الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه، حيث قال أن “أبناء الحشد هم أبناء الدولة، وهم مستمرون بتقديم كل ما يخدم شعبنا ووطننا”.

وأضاف الكاظمي: “أنتم والقوات الأمنية دحرتم الإرهاب وأمامكم المزيد، وبوعيكم وانضباطكم ومهنيتكم يحفظ الحشد الشعبي وبكم نستعيد للعراق دوره التاريخي في المنطقة”.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض أكد أن العرض العسكري للحشد والذي سيحضره الكاظمي “يدعم قوة الدولة ويؤكد انضباط الهيئة”.

كما لفت الفياض إلى أن العرض سيُظهر أن الحشد مؤسسة تحاول أن تركز على أنماط معينة من القوة لتتكامل مع القوات الأمنية العراقية، وأنه ذراع أساسية لقوة الدولة.

كما أكد الفياض أن “الحشد الشعبي قوة رسمية أُنشئت بقانون يحظى بمقام عالٍ في نفوس العراقيين”، لافتاً إلى أن “علينا أن نحافظ على مكانتنا التي صُنعت بالدماء والجهاد”.

واستعرض الحشد بمعسكر أشرف قواته وآلياته الجديدة، خاصة الطائرات المسيرة.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، ولعب دورا كبيرا في مساعدة الجيش العراقي في عمليات دحر “داعش” وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون مصوت عليه في مجلس النواب.