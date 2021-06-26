المقاومة الشعبية تتصاعد.. خمسة قتلى من “قسد” العميلة في ريف دير الزور الغربي

قتل 5 مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم للفصائل الشعبية على سيارة عسكرية تابعة للميليشيا بريف دير الزور الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعة من الفصائل الشعبية نصبت كمينا لسيارة تابعة لميليشيا “قسد” في محيط بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الغربي وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين وإعطاب السيارة”.

إلى ذلك استشهد 3 مدنيين بينهم طفلة جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريف حلب.

وذكرت مصادر محلية أن “انفجاراً عنيفاً وقع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة على طريق اعزاز قرب دوار كاوا الحداد ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة إضافة إلى وقوع جرحى.

وتسود في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.