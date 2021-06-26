باباجان: حزب العدالة والتنمية سلم تركيا للعصابات

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا علي باباجان ممارسات حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مؤكدا أنه “سلم تركيا للعصابات”.

ونقلت جريدة زمان التركية عن باباجان قوله تعليقا على فضائح الفساد وتجارة المخدرات التي كشف زعيم المافيا التركي سادات بكر تورط أعضاء الحزب الحاكم بمن فيهم أردوغان فيها: “لسوء الحظ منح حزب العدالة والتنمية تركيا لحفنة من العصابات حيث حولوا موارد الدولة والتنظيمات الإجرامية إلى كيان مشترك”.

وأضاف باباجان إن “المنظمات الإجرامية تتفشى في تركيا وأصبح حزب العدالة والتنمية فاسدا” مشيرا إلى أن النظام التركي يسيطر على وسائل الإعلام ويديرها لمصلحته.

وتعيش تركيا منذ اسابيع على إيقاع مقاطع فيديو ينشرها متزعم المافيا بكر على موقع تويتر ويفضح فيها علاقته بمسؤولين في النظام التركي بمن فيهم وزير الداخلية سليمان صويلو وضلوع أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في جرائم وعمليات فساد مختلفة.