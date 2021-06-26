تحريض وعقوبة ولجنة جديدة في دراجات السويداء

السويداء – زياد عامر

لم تنفع سنوات العمل التي زادت عن الثلاثين لرئيس اللجنة الفنية للدراجات في السويداء، حسام أبو الفضل، بمنع العقوبة التي تعرض لها من اتحاد اللعبة، والتي ستبعده عن اللعبة لستة أشهر، وقد بررها الاتحاد بتحريض الحكمات على عدم حضور دورة الحكام المركزية التي أقيمت في منتصف شهر شباط الماضي.

ابو الفضل كشف لـ “البعث” أن مبرر العقوبة غير منطقي بسبب عدم إعلامه المسبق بوجود الدورة رغم كونه “عضو لجنة حكام رئيسية”.

وأضاف أبو الفضل: استدعاني اتحاد اللعبة للتحقيق، وقدّمت افادتي وأكدت على أن تلك الدورة يجب أن تقترح إقامتها لجنة الحكام الرئيسية، لكن الاتحاد أصدر أول العقوبات بتاريخ 3/ 4/ 2021، وحل لجنة الحكام الرئيسية، وذلك لعدم حضور كافة أعضائها لتلك الدورة، كما تضمن القرار حل اللجنة الفنية للدراجات في محافظات حمص وحماة والسويداء، وجاء القرار الثاني، بتاريخ 14/ 4/ 2021، بالايقاف لمدة ستة أشهر مع التنبيه بفرض عقوبات أشد في حال التكرار.

وفي تعقيب عما حدث، أوضح رئيس المكتب المختص في اللجنة التنفيذية في السويداء عمر الجباعي بأن حسام أبو الفضل من خيرة كوادر الدراجات العاملة، وقد أخطأ بعدم حضور الدورة لأسباب يراها بأنها موجبة، ومن حق اتحاد اللعبة اتخاذ العقوبات المناسبة. ومع انتهاء عقوبة الإيقاف التي اتخذت بحقه تحتاج اللعبة لجهوده كمدرب، وقامت اللجنة التنفيذية باعادة تشكيل اللجنة الفنية لتكون برئاسة فادي أبو كامل وعضوية أدهم عبد الباقي ومروة الخضر.