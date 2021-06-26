كرة القدم المنسية في نادي السلمية تجد فسحة تفاؤل

حماة – يارا ونوس

لم تمنع الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات كوادر كرة القدم في نادي السلمية من تبني حلم انشاء فريق متميز بالاعتماد على المواهب الصغيرة المنتشرة بكثرة في المدينة، حيث أبدى مدرب فرق النادي غياث القطريب لـ “البعث” تفاؤله حيال خلق فريق كرة قدم منافس قريباً بالتعاون مع إدارة النادي.

وأوضح القطريب أن كرة القدم من الألعاب الشعبية العريقة في النادي لكنها تعاني من حيث البنية التحتية كون الملاعب الموجودة حالياً ليست نظامية كما أنها ترابية مليئة بالحصى مايسبب إصابات كثيرة.

وأكد القطريب أنه رغم ضعف إمكانيات النادي وافتقار الفريق لمستلزمات اللعبة وعدم توفر مدربين اختصاصيين، إلا أن بدأ بتوجيه اللاعبين وتعليمهم المبادئ الأساسية (التمرير، المراوغة، المشي بالكرة والتثبيت، حيث يتم تدريب أربعة فرق لثلاث مرات أسبوعياً (فريقا أشبال، فريق ناشئين، فريق شباب)، وكل فريق مؤلف من 20 لاعبا.

وعن سبب الاهتمام من القائمين على النادي بلعبتي الكرة الطائرة والسلة أكثر من كرة القدم، أشار القطريب إلى أن المصاريف الكثيرة لكرة القدم جعلها تبتعد عن دائرة الاهتمام، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه رغم كل المتاعب والعقبات التي تواجه اللعبة إلا أن الإرادة موجودة لتشكيل فريق قوي ينافس في أقوى البطولات والدرجات.