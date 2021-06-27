أنشطة وعروض فنية منوعة في بيت ياشوط

اللاذقية- مروان حويجة

تتواصل في بلدة بيت ياشوط في اللاذقية العروض الفنية والأنشطة الثقافية المنوعة التي يقدمها المركز فيها خلال خطة نشاطه الصيفي، وتتميز بتنوعها وتوزعها على مختلف مجالات الثقافة والفن والتراث، حيث يحتضن المركز حالياً ملتقى النحت بمشاركة غنية ولافتة من الفنانين النحاتين من جميع المحافظات في أجواء فنية إبداعية تتجلى في رحاب الطبيعة الريفية الخلابة التي تضفي الألق والجمال على الملتقى، واحتضن المركز مهرجان بسمة طفل، والعرض المسرحي المميز “بقعة ضوء” للأطفال، وهذا العرض مجاني ضمن فعاليات الفرقة، إضافة إلى فقرات لنجم الاستعراض الساحر عبادة حداد.

وتابع جمهور الثقافة محاضرة بعنوان: “الأجناس الأدبية ودورها في تنشئة الجيل”، قدمها الأديب عناد ديوب تميزت بالطابع الحواري النوعي، وتمت الإضاءة الوافية على الأهمية الثقافية والفكرية والمعرفية للأجناس الأدبية في حياة الفرد والمجتمع، مع استعراض لمحات سريعة من تجارب، وومضات مميزة من كل جنس أدبي، وشارك في الحوار الأديب محمد وسوف الذي أغنى المحاضرة بأفكار اختصاصية هامة، ويقدم المركز ضمن نشاطاته إلى عشاق الفن السابع الفيلم الروائي الطويل “درب السما” للمخرج جود سعيد، وبطولة الفنان أيمن زيدان، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وفي مجال النشاط الاجتماعي الصحي، ألقت الدكتورة غنوة محمد محاضرة بعنوان: “التهاب الكبد الوبائي”، حيث قدمت شرحاً مستفيضاً حول المرض وأسبابه وعلاجه ومدى خطورته، خاصة على الأطفال، وسبل الوقاية والعلاج.

وحول “العنف ضد المرأة”، ألقت أستاذة القانون المحامية صفية فاضل محاضرة ثقافية قانونية، تميزت بالحوارات والنقاشات والاستشارات القانونية بكافة المجالات، لاسيما ما يخص المرأة ودورها في بناء المجتمع.