إجراءات مكثّفة لتنظيم حركة الملاحة والصيد البحري وضبط المخالفات

اللاذقية – مروان حويجة

كثّفت المديرية العامة للموانئ إجراءاتها الرقابية الهادفة لضبط وتنظيم حركة جميع العائمات البحرية، ولاسيما زوارق الصيد ومراكب النزهة ضمن أولويات عمل المديرية للحفاظ على سلامة الحركة الملاحية عبر الإجراءات الوقائية والتعليمات الإرشادية، وفي نفس الوقت تطبيق الأنظمة والقوانين في ضبط المخالفات.

وحول إجراءات تنظيم حركة الصيد والملاحة البحرية ذكر لـ ” البعث ” مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد المهندس البحري سامر قبرصلي أنه بما يخص زوارق الصيد الإقليمية يتم منح تصريح إبحار الزورق من قبل الميناء المعني يدّون عليه منطقة العمل وأسماء البحّارة لمدة 22 ساعة وذلك بعد تفتيش الزورق والتأكد من تذاكر البحارة، أمّا بالنسبة لزوارق الركاب والنزهة فيتم تفتيش الزورق والتأكد من شهادة الربّان وسلامة الزورق ومعدّات السلامة والإنقاذ. وأشار إلى أنه يتم التأكيد على ربابنة الزوارق بعدم الاقتراب من الشاطئ أقل من 200 م، ومن المناطق ذات الأهمية الخاصة 500 م، كما يتم التأكد من عدد الركاب بالنسبة لزوارق الركاب، أما زوارق النزهة فيتم السماح لها بالعمل من الشروق حتى الغروب. موضحاً أن عدد الزوارق العاملة حوالي 1150 زورقاً وغير العاملة 375.

وحول أشكال الدعم والمساعدة لقطاع الصيد البحري، أكّد العميد قبرصلي أنه يتم تسهيل الأمور الإدارية بما يخص الحصول على دفاتر البحّارة ورخص الصيد ورخص الإبحار، أما بالنسبة لتمكين المراكب من الحصول على مادة المازوت، فيتم تزويد الزوارق بمادة المازوت عن طريق فرع شركة محروقات بالتوزيع المباشر أو ببطاقة تكامل حسب الكمية المحددة.

ولفت مدير عام الموانئ إلى إجراءات متابعة وضبط المخالفات، مبيّناً أنه يتم ضبط المخالفات من قبل الموانئ ودوريات راجلة على الشاطئ وعبر زوارق دورية 400 ويتم تطبيق القانون 232 لعام 2008؛ أما بالنسبة للزوارق التي تعمل بالجرف القاعي، فيمنع منعاً باتاً العمل بهذه الوسيلة في المياه الإقليمية، حيث يوجد ٦ زوارق تعمل بالجرف القاعي في المياه الدولية.